美国务院： 安全考量 已取消1000多名中国公民签证

美国国务院发言人周三表示，根据5月29日总统府公告，具安全风险的中国学生与研究人员，不准入境美国；目前已取消1000多名中国国民的签证。美国国务院称，美国继续欢迎来自中国的合法学生和学者，只要他们不是为了促进中共的军事优势目标。

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路透社指出，这是特朗普政府阻止据信与中国军方有关联的中国学生和研究人员入境美国的举措之一。美国国务院6月1号起开始实施这个规定。美国国务院发言人表示，上述停发签证，是根据5月29日特朗普总统公告，也是美国回应中国镇压香港民主的一环。

这位发言人说，至9月8日止，国务院已经取消超过1000件中国公民签证，认定这些人属于总统10043号公告适用对象，因此不具资格申请签证。发言人没有透露被撤销签证者的具体细节，但告诉路透社，美国国务院拥有可撤销签证的广泛权限，当信息表明签证持有者可能是美国不允许或不符合签证资格时，就会行使这个权利。这位发言人在给路透社的电子信函中解释说，所有来美就读和研究的中国人当中，因具高风险而不核发签证只属“一小撮人”，美国继续欢迎来自中国的合法学生和学者，只要他们不是为了促进中共的军事优势目标。

路透社报道还指出，一些在美国大学注册的中国学生表示，他们周三收到了美国驻华大使馆或总领馆的通知，告知他们的美国签证已经被取消。在美国的36

美国国土安全部代理部长沃尔夫（Chad Wolf）稍早也表示，对于与中国“军民融合战略”有关的特定中国研究生和研究人员，美方不发给签证，以防他们窃取或擅用敏感性研究。

沃尔夫在演讲中重申指控，中国从事不当商业行为与工业间谍活动，包括企图窃取冠状病毒的研究，他也指出中国滥用学生签证以利用美国学术研究。

沃尔夫指出，美国也防止劳改营的产品进入我们的市场，并要求中国应尊重每人与生具有的尊严。这明显指涉中国据称在新疆地区虐待穆斯林族群。

路透社称，美国各类学校有36万中国公民，每年创造月140亿美元经济活动。