花木兰陷香港新疆抵制成事妈 中国当局疑下令主要官媒禁报

中国当局下令主要媒体不要报导电影“花木兰”发行的新闻，因这部片涉及香港、新疆争议。因美国制裁中国相关实体与官员，花木兰是否涉嫌踩禁令连带被美国制裁，引发注意。

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据中央社今天报道称，涉香港新疆争议，外媒指中国下令陆媒禁报花木兰。

迪士尼（Disney）真人版电影“花木兰”（Mulan）因涉及香港、新疆争议，引发抵制声浪。路透社（Reuters）今天引述4名消息人士称，北京当局已下令主要媒体，不要报导该片发行的新闻。路透社引述3名消息人士表示，中国主要媒体均已接获上述通知。其中2个消息来源则透露，是“中国国家互联网信息办公室”作出的指示。任职于中国主要报纸的第4名消息人士则说，收到高层传来短信，内容类似上述消息人士所说的命令。

据路透社消息，北京当局未说明禁报原因，但消息人士认为，这与“花木兰”片尾字幕向新疆当局致谢，在海外受到反弹有关。

据路透社说，中国国家网信办和迪士尼公司尚未回应此事。

据中央社说，实际翻查陆媒相关记录，中央级官媒新华网最近一次是在9月4日报导“花木兰”将于11日上映。若透过新浪新闻搜寻，“花木兰”近日相关新闻多半来自娱乐性质的微信公众号，少见于中国新闻媒体。

在片中饰演主角花木兰的中国演员刘亦菲，去年香港“反送中”抗争期间，曾透过社群媒体发文支持香港警察，引发香港民主派人士发起抵制。

“花木兰”4日在澳洲线上串流平台Disney+上映后，被人发现电影片尾特别致谢名单中，包括中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部以及吐鲁番公安局。而美国商务部旗下工业暨安全局（BIS）去年10月已将吐鲁番公安局纳入“违反美国外交政策利益的”中国实体。中央社说，为此，许多声援新疆的外国人权团体近期也加入号召抵制“花木兰”电影的行动。