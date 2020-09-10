蓬佩奥指责人民日报拒刊美驻华大使文章 中国外交部称故意“碰瓷找茬”

美国国务卿蓬佩奥就中共党报拒绝发表美国驻华大使的评论文章发表声明，指责中国当局宣传机构虚伪。中国官方媒体《人民日报》发言人强烈抗议蓬佩奥相关声明。《人民日报》表示，此次美使馆以布兰斯塔德大使名义发来的稿件，内容漏洞百出，与事实严重不符，也不符合《人民日报》作为一家久负盛名、严肃专业的知名媒体对来稿选用、刊发所秉持的一贯标准。

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中国外交部发言人赵立坚在主持9月10日的例行记者会上就此事表示，美方此举完全是精心设计，故意碰瓷找茬。“美方希望发表文章是假，设局栽赃中方是真。”

蓬佩奥在华盛顿时间9月9日深夜发表的这份声明说，中共主要宣传报纸人民日报今天拒绝发表布兰斯塔德大使(Terry Branstad)的评论文章，而这篇文章呼吁两国通过未经审查的讨论和不受限制地互动来构建双边关系。

声明说，在美国，中国政府官员们可以直接对美国人民发表意见，通过美国的自由媒体表达中国政府的立场，这包括中国驻美大使崔天凯今年已经在美国的主要新闻媒体上发表了五篇评论文章。此外，中国外交部和诸如环球时报、中国日报等国营媒体经常利用可以自由登入的美国社交媒体攻击美国的政策和生活方式。

蓬佩奥最后说，如果共产中国真心希望成为一个成熟的大国并强化与自由世界的关系，习近平总书记领导的政府就应该尊重西方国家外交官们直接对中国人民讲话的权力，允许外国新闻记者回到中国，停止恐吓、骚扰为公众利益服务的外国和中国调查记者。拒绝这么做显示中国那些未经选举而当权的共产党精英们害怕自己人民的思想自由和自由世界对他们治理中国方式的看法。