默克尔将参加下周一的欧中视频峰会

据德国《商报》报道，德国总理默克尔和欧盟首脑将于下周一(9月14日)和中国国家主席习近平举行视频会议。该视频会议将取代本来计划于当天在莱比锡举行的欧中峰会。该峰会因新冠疫情而不得不取消。

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德国政府副发言人马丁娜菲茨表示，除默克尔外，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧盟理事会主席查尔斯米歇尔也将参加视频会议。德国目前担任欧盟理事会主席国。

菲茨表示，双方将评估欧中关系的现状，并讨论未来合作的途径，其中包括气候转变以及经贸问题。 此外，双方还将讨论国际政治的中心问题和其他重要话题。

双方还将就对新关病毒的反应以及遏制政策进行交流。

德国和欧盟正在努力和中国达成投资保护协议，但是，该协议在不久的将来达成的可能性不大。

菲茨没有谈到双方是否将讨论香港问题。欧盟外事专员约瑟夫波雷尔以所有成员国的名义要求香港取消推延，按原定计划于九月举行香港选举。欧盟也拒绝北京的港版国安法。

日前，德国外长马斯在柏林会晤中国外长王毅时，对中国持强硬态度，要求北京取消港版国安法，按原计划举行香港选举。默克尔将如何对待北京因此备受关注。