世界自然基金会与地球生命力报告2020

WWF世界自然基金会对外发布了每两年一期的 ˎ 第十三期« 地球生命力报告 »(Planète Vivante)。« 地球生命力报告2020 »分析了地球的健康，以及人类活动对其带来的冲击。在不到60年的时间里，野生脊椎动物的数量降幅惊人。

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据本台RFI法广周四（2020年9月10日）法文报道，世界自然基金会（WWF）在其2020年的最新一期« 地球生命力报告 »中指出，在1970年至2016年不到六十年的时间里，包括鱼类ˎ 哺乳动物ˎ 两栖动物ˎ 鸟类和爬行动物在内，全球野生脊椎动物的数量下降了68%。

世界自然基金会法国分部负责人在接受本台RFI法广记者Agnès.R采访时指出，实际上，是所有生物都受到了影响，从微生物到鸟类，到大型哺乳动物都受到了影响。比如，人们可以通过中国长江里的鲟鱼数量自1970年以来下降了97%窥得端倪，主要原因是由于长江上竖立了众多大坝，用于水利发电。

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不过，野生脊椎动物数量的惊人下降错在人类活动。工业化农业占全球森林遭砍伐的比重高达80%，也占了温室气体排放总量的30%，还使用了70%的淡水。这就涉及到了粮食的生产和消费模式。主要杠杆需要通过对农业模式的深层改变，以达到粮食的可持续生产。

还有，不能忘记加强维护，让当地民众把保护自然铭记在心。就全球野生脊椎动物的物种数量，位于伦敦的研究生物分类学协会已对21 000个种群的4000多种各类脊椎动物取样。世界自然基金会法国分会负责人指出，当人们看到自然与人类健康，及人类食品安全之间的关联，就能意识到这会危及人类的生存，所以，这确实需要做出紧急反应。

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