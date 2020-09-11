中国反对强制出售宁愿TikTok关闭在美国业务

中国政府反对科技公司字节跳动被迫出售旗下短片分享平台TikTok在美国的业务，宁愿TikTok关闭在美国的营运。另据路透社报道，字节跳动未来三年将在新加坡投资数十亿美元，招聘数百名员工。

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美国总统特朗普上月威胁，如果TikTok不出售就会禁制其业务。字节跳动与微软和甲骨文等美国企业商讨出售TikTok的美国业务。特朗普表明，字节跳动必须在9月15日前达成出售协议，不会延长限期。

香港媒体援引消息人士说，中国官员认为，被迫出售TikTok的美国业务，会显示字节跳动和中国是在美国的压力下“示弱”，但字节跳动的声明指出，中国政府从来没有提到，字节跳动应关闭TikTok在美国或其他市场的营运。

消息人士指出，中国有意对科技出口产品名单作出修订，以此拖延字节跳动与美国企业达成出售TikTok美国业务的协议。

另据路透社周五援引一名消息人士表示，字节跳动计划未来三年在新加坡投资数以十亿美元计的资金，并招聘数百名员工。字节跳动旗下拥有备受欢迎的短视频应用TikTok。

该名消息人士还说，正面临美国政府施压的字节跳动在新加坡建立一个新数据中心的计划不属实，并称该公司已加紧在新加坡采购云计算服务器，为美国的数据进行应急备份。

另外，一名公司消息人士称，从今年开始，TikTok已将一些工程师从中国迁往新加坡。

据彭博早些时候报导称，字节跳动计划将新加坡作为亚洲其他地区的滩头阵地，这是该公司全球扩张计划的一部分。 新加坡过去几年一直在下大力气吸引科技企业及投资者。新冠疫情重创了新加坡，使经济转型变得更加迫切。 分析指出，在美国与中国关系日益紧张之际，对于希望寻找中立地点的企业而言，新加坡料将变得更具吸引力。

根据彭博报导，由于中国出台新监管规定，影响字节跳动与微软及甲骨文等买方的谈判，字节跳动可能会错过美国总统特朗普订下的9月20日出售期限。