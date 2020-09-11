以色列和巴林达成历史性关系正常化协议 特朗普称“又一历史突破”

以色列总理内塔尼亚胡周五宣布，以色列与巴林达成关系正常化协议；美国总统特朗普同时在白宫宣布了这一消息，称“又一历史突破”。这是继阿联酋与以色列建交一个月后，又一个阿拉伯国家与以色列建交。

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法新社报道，在距美国大选不到8周之际，以色列与巴林签署历史性建交协议，特朗普周五在推特上宣布这一消息时说，“今天又取得一项历史突破，我们的两个友邦以色列和巴林达成和平协议。”

与此同时，以色列总理内塔尼亚胡宣布，以色列实现与巴林之间的关系正常化。内塔尼亚胡在一份公告及视频录像中表示，这项协议更加深了以阿建立的历史性和平。”

以色列与阿联酋上个月13日宣布达成关系正常化协议，这项历史性的协议将在周二在美国白宫正式签署。巴林接受特朗普的邀请，将出席签署仪式。届时内塔尼亚胡会与巴林外相签署和平宣言。以色列和巴林的协议包括互设大使馆及互换大使。

美国总统特朗普与巴林国王哈利法和以色列总理内塔尼亚胡通电话时，促成巴林与以色列取得协议。三国领导人发出联合声明，指他们同意以色列和巴林建立全面外交关系，此举是对中东长远和平的一项“历史突破”，以色列和巴林开启直接对话和关系，也将促成中东持续进行积极转型，加强中东地区的稳定，安全和繁荣。

法新社称，在以阿签署建交协议后，美国国务卿蓬佩奥展开中东各国的穿梭访问，试图促成其他阿拉伯国家，如巴林，阿曼及苏丹与以色列达成关系正常化协议。而以色列高层一位官员向法新社透露，这三个国家中，巴林将是最先与以色列建交的国家。

最新消息，埃及总统塞西祝贺以色列与巴林达成历史性和平协议。