任志强案 蔡霞：披着法律外衣 镇压不同政见

因批评习近平是“黑帮老大”而被开除出党的前中共中央党校教授蔡霞的推特（蔡霞@realcaixia）今天针对北京第二中级法院开审任志强案指出，这是披着法律的外衣，实为打击镇压不同政治意见者。

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蔡霞的推特账号之一，今天9月11日转发民营企业主光传媒安娜.王（Anna.wangruiqin）的现场报道和照片时表示，这是披着法律的外衣，实为打击镇压不同政治意见者。蔡霞的推特说，可以想见，他们怎么可能真的公开透明、依法审理呢？！”

据光传媒安娜.王的实地报道，今早9点半左右，北京第二中级法院大门口人行道被全部拦起来，有警察戒备，马路对面有人观看，有人摄像被警员盘问。这个实地报道说，北京二中院门口的警察说，除了有“特别邀请的人”外，无人能进入法庭旁听。

外界一般认为，任志强是因在武汉肺炎期间批中共钳制言论自由，导致“人民的生命被病毒和体制的重病共同伤害”，特别是他指出习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”，而惹祸上身。据北京第二中院日前发布的开庭声明，除了被指控丑化中共党和国家形象之外，任志强还被控贪污，受贿，挪用公款，滥权，和家教不严等罪名。目前尚不知任志强的刑期。

之前一段被指是蔡霞讲话录音说，习近平是黑帮老大，中共被习近平黑帮绑架，处于瘫痪的僵尸状态。针对华盛顿当局将中共与中国人民切割，蔡霞建议应将习黑帮与9000万中共党员做切割。由于蔡霞人在美国，她被开除中共党籍，并被剥夺了养老金和在银行的所有存款。对于被开除党籍，蔡霞表示很高兴与黑帮脱钩，但他对习近平剥夺她的养老金和存款表示愤怒。

蔡霞在海外的推特账号受到恶意伪造，其中一个账号以“蔡霞”的名义发文说她自己，任志强，许章润，潇男，韩连朝怀念江泽民闷声发大财的时代。此举的用意可能一方面要把蔡霞，任志强，许章润等人的反抗行为归于中共内斗，另一方面，黑客把江泽民拿出来说事，很可能是江真的快不行了。

此外，有匿名网民9月10日（匿名84216 2020-09-10 06:36 v271239）喊话习近平说，怎么不给任大哥安上个“嫖娼罪”？！有本事就把任大哥那篇骂你的文章拿出来让人批判一下！另一位网民（匿名84049 2020-09-10 02:45 v271160）指出，这是欲加之罪，何患无词。

任志强生于1951年3月8日，1969年被下放至陕西省延安县冯庄公社，后在军队服役，官至参谋。1974年加入中共。1984出任北京市华远总公司建设部经理。1985年，任志强被举报，以“贪污罪”被关进看守所。1986年被无罪释放。2011年4月任志强辞去华远集团董事及董事长职务。2014年11月任志强在微博发表声明，宣布正式退休。