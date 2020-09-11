任志强涉四大罪 少了最关键的一罪？

北京第二中级人民法院周五开庭审判任志强，公告其涉四大罪，三罪是经济类犯罪，一罪是职务类犯罪，不少观察者质疑为何漏掉了“最关键的一罪”？用一位律师的话说，任志强犯下的是典型的现代“大不敬“罪，即，任志强批习近平不过是剥光了衣服也要当皇帝的小丑!

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在习近平面对全中国几十万党干视频发表“我亲自指挥抗疫”之后，任志强三月初撰文揭露习近平隐瞒武汉疫情、而疫情失控后，又到处甩锅，嫁祸于人，他讽刺习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”，文章产生了非常强烈的效果。

任志强出身红二代，曾经的房地产大亨，又因对社会问题政治问题敢言而被视为公共知识分子。任志强2016年公开批驳中国中央电视台讨好习近平，提出“央视姓党、绝对忠诚、请您检验”太无耻，得罪了习近平。

任志强把习近平比作剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑，他难道不懂得讽刺皇帝会带来的后果吗？从任上次批驳央视阿谀习近平被党内处分到这次矛头直指习近平，显然是他主动而为，他更不会认为自己违法。2011年他辞去华远集团总裁的时候，中共北京市西城区委就曾对任志强进行过离职审计，宣告任志强无任何经济违纪违法问题。因此，9月11日，根据中央社援引消息人士报道，任志强出庭，不聘请律师，坚持自辩，拒绝有罪。

分析人士指出，任志强的罪，在党国集团看来就是”犯上“，而在前中共中央党校教授蔡霞看来，任志强是在反对一党专政一人独裁。但在北京第二中级人民法院公告中，任志强被检方依涉嫌贪污、受贿、挪用公款及国有公司人员滥用职权等四项罪起诉。

毛泽东时代，反对毛，反对毛思想，反对毛路线，就是反革命罪，这是一条政治罪行，习时代，有人指他没有那样的胆量，对党内高层，异见人士治罪时，不敢打出反习的口号，不敢把他们当作政治犯治罪，而是统统安上刑事犯罪的恶名。但蔡霞则认为，习的手段方式阴险狠毒远超毛泽东，将所有政治反对者都扣上刑事犯罪罪名，让反对者永远带着污名，永世不得翻身……

习近平为什么害怕任志强他们

习为什么下决心要镇压任志强呢？一位分析人士表示，如果还对党内存在反对习近平的声音有所怀疑的话，任志强就代表了这种声音，而且是公然站出来鄙视习，请习开路的声音，某种程度上说这是中共体制内反体制反独裁的声音。任代表了一种舆论，一种党内要习近平开路的舆论。这让习近平感到害怕。任在习近平在外界看起来还那么强大的时候，敢不点名地指他不过一介光着身子还要当皇帝的小丑，他把话说到这种地步，等于“撕破了脸”，而他这样表述，绝不是空穴来风。

海外民运领袖魏京生在自由亚洲发表评论认为，习近平对任志强的审判是中国政治生活中标志性大事，是对党内反对派的强烈镇压；或者说是习能否维持其独裁统治的分水岭。他以为，习近平严厉打击体制内反对派，正是他面临党内和平演变的威胁而采取的措施。

曾是中共中央党校校刊『学习时报』副总编，现为独立学者的邓聿文4月份在『上报』撰文特别分析习近平害怕任志强的原因：任志强不仅仅丑化了习近平的英明领袖形象，他本人集四重身份于一身，红二代、亿万富翁、中共权贵密友、以及公共知识分子，熟悉权贵阶层的思维方式和游戏规则，批起习近平一针见血。他指出：“任志强不是一个人在战斗，他背后有道义和舆论的支援，有中国的官僚、财富和知识精英在观战，这就是习近平为什么害怕他的地方”。

蔡霞同样是红二代出身，她代表着另一种中共体制内站出来反对习政权的声音，她直指今天的中共统治集团已经成为一具僵尸，成为黑帮集团。她在“因言获罪株连九族必须终止 -- 为任志强再辩”一文中针对大外宣势力发动五毛和小粉红，以所谓既得利益者抹黑抵消任志强等体制内的反对派的影响力时表示：这些人经历中共执政后造成的灾难与动荡，文革之祸、经历改革开放的实际锤炼、吸收人类现代文明的思想营养……，“这些深刻地改变着任志强与相当部分老共产党人孩子的认知，让他们能冲破既得利益一己之私的羁绊，真诚地追求民主法治，坚决反对一党专政、反对一人独裁，致力于变革中共统治的极权体制。任志强是站在推进中国政治变革最前沿，致力于推进宪政民主事业人群中最醒目、最坚定的一员，他代表了体制内反体制的声音。”

魏京生也针对“任志强蔡霞等人反独裁、反而被高级网上特务说成不是真反共”指出，民间反对派和体制内反对派合流，则是中国和平演变走向民主的机会。