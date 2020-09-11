卡斯泰：法国疫情“明显恶化”但排除全面限制 强调“与病毒共存”

法国总理让·卡斯泰周五表示，法国新冠病毒疫情“明显恶化”，但他排除全面实施限制措施称将“病毒共存”。法国周四单日新增确诊9406例，迫近单日一万例大关。

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法新社报道，卡斯泰周五在召集内阁举行新冠疫情特别会议之后，晚间宣布，“虽然病毒传播的强度并未降低，而且还将持续数月时间，我们应努力适应‘与病毒共存’，而非再次陷入全民禁足的逻辑之中”。卡斯泰表示，虽然感染人数有所增加，但我们不应该放弃我们的社会，文化和经济生化。

卡斯泰在与专家开会后没有公布新的限制措施，而是强调必须维持正常生活。不过他又表示，法国多个政府部门已加强防范，避免疫情恶化。

据法国卫生部周四晚间通报，法国新增感染新冠病毒9406例，迫近单日一万例大关。卫生部长韦兰表示，确诊病例上升自然会导致入院及重症患者人数在未来两周内增加。 法国42个大区被列入病毒传播活跃的“红色区域”。

另据报道，各国面对新冠病毒疫情，有人主张在保障民众生命和保护国家经济间须做取舍。但英国牛津大学研究员比较38个国家数据后，发现台湾是最佳反证，死亡率和经济冲击都是最低。

牛津马丁学院（Oxford Martin School）网站“用数据看世界”研究人员哈塞尔（Joe Hasell）比较各国的新冠病毒死亡率和最新国内生产总值数据，发现成功捍卫民众健康的国家，普遍也都守住国家经济。

调查的38个国家包括台湾、美国、加拿大、日本、韩国、新加坡、欧洲各国、印尼、菲律宾、墨西哥及祕鲁。 表现最好的台湾，第二季GDP只比去年同期萎缩0.6%。其他名列前矛国家如芬兰、立陶宛和韩国，经济缩减幅度也在5%以内或左右。