批习近平获罪 任志强案北京二中院开审

退休企业家任志强因说习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”而获罪，今天9.11周五他在北京第二中院出庭受审。除了被指控丑化中共党和国家形象之外，任志强还被冠以贪污，受贿，挪用公款，滥权等罪名。目前尚不知任志强的刑期。

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据民营企业主光传媒安娜.王（Anna.wangruiqin）今天9点半在推特上发布的现场报道和照片，北京第二中级法院大门口人行道被全部拦起来，许多警察戒备，马路对面有人观看，有摄像人员被警员盘问。这个实地报道说，任志强案开庭时，北京二中院门口的警察说，除了有“特别邀请的人”外，无人能进入法庭旁听。

任志强在2020年3月失联。在他失联前的2月，网络流传一篇文章，题为《人民的生命被病毒和体制的重病共同伤害》，署名任志强。该文批评中共严控言论自由加剧了冠状病毒疫情。没指名地批评习近平“是剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。” …“丝毫也不掩饰自己坚决当皇帝的野心，和谁不让我当皇帝，就让你灭亡的决心！”。

北京市第二中级人民法院9月8日宣布在9月11日“公开”开庭审理北京市华远集团前党委副书记、董事长任志强案。指控他涉贪污罪、受贿罪、挪用公款罪，以及国有公司人员滥用职权罪。

今年7月，北京西城区纪委区监委通报开除任志强党籍，指控他“在重大原则问题上不同党中央保持一致，公开发表反对4项基本原则的文章，丑化党和国家形象，歪曲党史、军史，对党不忠诚、不老实，对抗组织审查。

任志强还被指控公款吃喝，持有用公款购买的高尔夫球卡；用公款报销个人费用，无偿使用社会商人提供的办公场所和住房，通过关联企业违规从事营利活动获取巨额利益，给国有资产造成大损失；任志强还被指家教不严，伙同子女大肆敛财。”

之前在2016年2月习近平视察媒体时，中国央视打出“央视姓党，绝对忠诚，请您检阅”的标语，任志强批评说，“当所有的媒体有了姓，并且不代表人民的利益时，人民就被抛弃到被遗忘的角落了！”

据维基百科介绍，任志强生于1951年3月8日，1969年被下放至陕西省延安县冯庄公社，后在军队服役，官至参谋。1974年加入中共。1984出任北京市华远总公司建设部经理。1985年，任志强因给自己和公司员工发奖金而被举报，以“贪污罪”被关看守所。1986年被无罪释放。2011年4月任志强辞去华远集团董事及董事长职务。2014年11月任志强在微博发表声明，宣布正式退休。