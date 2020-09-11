特朗普称绝不押后9.15最后限期TikTok四日后面临死线

TikTok的处境不巧地夹在中美这两个强权的争端其中

根据彭博新闻报道，美国总统特朗普表示，他不会押后TikTok出售美国业务9月15日的最后限期，换言之，这家由中国公司“字节跳动”拥有的社交平台程式到底花落谁家，还是最终黯然收摊，未来四日将见真章。

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特朗普星期四在搭乘美国一号总统专机前往密歇根州出席竞选活动前告诉记者：“我们要就是关掉TikTok在美国的经营，保证国家的安全，要就是它找到买家。但绝不会押后最后的限期。”

报道引述消息人士表示，特朗普政府官员曾考虑是否给予“字节跳动”更多的时间，以安排出售TikTok予美国买家的事宜，但至今一直未有决定呈交总统审核。

彭博日前报道，北京的“字节跳动”很可能未能赶及特朗普颁下的9.15最后限期，与美国买家达成出售协议。有意问津的美国买家包括微软和甲骨文，但谈判进入复杂的阶段。

TikTok的处境不巧地夹在中美这两个强权的争端其中，有鉴目前美国总统选举进入关键性时刻，特朗普正倾力向中国施压，而美国方面一直批评TikTok程式的用户私隐保护缺失，暗示美国用户的资料透过程式送到中国政府手上。

TikTok命运的最后限期，因为特朗普政府发出不同的讯息而一直混淆不清，特朗普在8月14日时说过，TikTok可在未来90日内洽商出售予美国买家，这表示最后限期应该美国总统大选之后。

目前买卖双方仍然尽最后努力务求在这个月的最后限期之前，向白宫提出一个前期协议，因为协议仍需得到北京的首肯。报道指，字节跳动有可能因为难以满足中美政府的要求而干脆退出谈判。