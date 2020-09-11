《花木兰》部分摄于新疆集中营附近 片尾鸣谢新疆公安和宣传机构引批评

迪斯尼影片《花木兰》（Mulan）9月11日在中国大陆院线上映。由于该片的一部分是在新疆集中营附近拍摄，导致流亡海外的维吾尔人和一些香港人呼吁人们抵制这部影片。中国媒体接到上级命令不能报道该片。

广告 继续浏览后续

耗资2亿美元的迪斯尼《花木兰》真人版上周在全球首映，今天在中国大陆院线上映。据法广驻北京记者拉加德今天报道，由于该片一部分在新疆集中营旁边拍摄，引发流亡海外的维吾尔人呼吁抵制。

据澳洲ABC中文网报道，《花木兰》片尾的致谢名单中包括中共新疆维吾尔自治区宣传部（Publicity Department of CPC Xinjiang Uygher Autonomous Region Committee）和新疆吐鲁番市公安局（Publicity Department and Bureau of Public Security for the city of Turpan）。

据英国广播公司引述新疆问题权威学者郑国恩（Adrian Zenz）透露，吐鲁番公安局是新疆“再教育营”的负责管理单位。

此外，香港人呼吁抵制这部迪斯尼影片，是因为在去年香港反送中运动期间，饰演花木兰的演员刘亦菲发声明支持香港警方镇压反对派。

据路透社9月10日引述不同消息源报道，中共当局要求中国各大媒体不要报道迪斯尼电影《花木兰》。中共这条禁令没有说明原因，据消息人士指出，显而易见，这是因为这部电影在国外引发很大的争议。

该报道说，由于该片一部分在新疆拍摄，而新疆被控对维吾尔人实施强迫劳改在世界引发一片谴责。美国和一些人权组织批评中国当局对新疆维吾尔人的压迫。