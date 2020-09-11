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电影花木兰引争议

《花木兰》部分摄于新疆集中营附近 片尾鸣谢新疆公安和宣传机构引批评

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迪斯尼电影花木兰在新疆集中营附近拍摄鸣谢新疆公安和宣传机构惹争议2020年9月8日
迪斯尼电影花木兰在新疆集中营附近拍摄鸣谢新疆公安和宣传机构惹争议2020年9月8日 AP - Jasin Boland
作者： 古莉
5 分钟

迪斯尼影片《花木兰》（Mulan）9月11日在中国大陆院线上映。由于该片的一部分是在新疆集中营附近拍摄，导致流亡海外的维吾尔人和一些香港人呼吁人们抵制这部影片。中国媒体接到上级命令不能报道该片。

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耗资2亿美元的迪斯尼《花木兰》真人版上周在全球首映，今天在中国大陆院线上映。据法广驻北京记者拉加德今天报道，由于该片一部分在新疆集中营旁边拍摄，引发流亡海外的维吾尔人呼吁抵制。

据澳洲ABC中文网报道，《花木兰》片尾的致谢名单中包括中共新疆维吾尔自治区宣传部（Publicity Department of CPC Xinjiang Uygher Autonomous Region Committee）和新疆吐鲁番市公安局（Publicity Department and Bureau of Public Security for the city of Turpan）。

据英国广播公司引述新疆问题权威学者郑国恩（Adrian Zenz）透露，吐鲁番公安局是新疆“再教育营”的负责管理单位。

此外，香港人呼吁抵制这部迪斯尼影片，是因为在去年香港反送中运动期间，饰演花木兰的演员刘亦菲发声明支持香港警方镇压反对派。

据路透社9月10日引述不同消息源报道，中共当局要求中国各大媒体不要报道迪斯尼电影《花木兰》。中共这条禁令没有说明原因，据消息人士指出，显而易见，这是因为这部电影在国外引发很大的争议。

该报道说，由于该片一部分在新疆拍摄，而新疆被控对维吾尔人实施强迫劳改在世界引发一片谴责。美国和一些人权组织批评中国当局对新疆维吾尔人的压迫。

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