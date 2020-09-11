香港反送中少女陈彦霖浮尸海上 法庭裁定死因存疑

香港反送中高峰时期，一度参加反送中示威的15岁女子陈彦霖于去年九月22日突然被发现全裸浮尸海面。示威者一方多认为与其参加抗暴示威有关，而警方坚持陈彦霖之死系自杀行为，成为反送中风暴中一起最大悬案。

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根据多家香港媒体报道，陈彦霖是香港职业训练局青年学院学生，她的遗体在海上被发现后，由于其生前曾积极参与反送中示威，不少示威者质疑事件与警方有关。陈彦霖就读的大专学院还被质疑隐瞒真相，警方则称陈彦霖系自杀，死因无可怀疑，但由于死亡现场没有监控镜头，也没有明确认证，且陈彦霖本人是游泳健将，死后其遗体被迅速火化，留下太多疑点。

陈彦霖母亲去年接受香港无线电视台专访时曾表示，看过所有监视器画面，显示女儿神情有异样，因此认定女儿自杀身亡，她并且希望这一事件尽快了解，她的说法也引起不少香港民众的质疑。

英国广播公司报道指出，一年来，这一案件在支持和反对反送中示威的两个阵营产生了激烈辩论，建制派阵营比较支持“自杀”的说法，并放大了陈彦霖小时候曾入住女童院企图自杀、可能患有思觉失调曾吸食大麻等资讯，反送中阵营则强调本案存在的多重疑点。

陈彦霖之死使香港反送中示威者异常愤怒，强烈要求当局彻查原因。当时至今，一年来香港发生了许多悼念陈彦霖的活动，还有区议员打算把一个公园以陈彦霖的名字命名。为揭开谜团，香港法院就其死因连续十几日聆讯，先后传召31位证人上庭作供，证人包括陈彦霖母亲、陈彦霖生前男友、社工、医生、警员、法医等人。

法庭在经过11天聆讯后，死因裁判官高伟雄表示，他让陪审团排除“非法被杀”及“自杀”两种裁决，他的解释是，如果裁定死因是“非法被杀”，必须在毫无合理疑点下才能作出判决，但该案没有任何证供显示陈彦霖受伤致死、曾与任何人有争议或仇怨、因参与活动而令她感到人身安全受到威胁。另外，所有病理报告均未显示陈彦霖生前受任何药物影响。而排除“自杀”裁决，也是因为无法达致毫无合理疑点。尽管专家证人提出陈彦霖患有“对立反抗症”，或可增加其自杀倾向，但去年8月22日至9月19日发生之事，似乎与自杀推论不相符。

法庭最后裁定，陈彦霖去年9月19日晚上至20日期间受伤及死亡，但地点与时间不详，而且因尸体腐化不能确定死因，陪审团一致裁定陈彦霖死因存疑。