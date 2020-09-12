中国禁止进口德国猪肉

因非洲猪瘟抵达德国，中国宣布禁止进口德国猪肉。中国是德国猪肉最大进口国。

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据德国广播电台，德国电视一台，N-TV电视台等多家媒体报道，非洲猪瘟抵达德国后，中国继韩国之后，现在也禁止从德国进口猪肉，并禁止间接进口和猪肉产品的进口。中国农业部和中国海关于周六宣布了这一决定。德国农业部已证实了这一消息。

此前，德国已停止向中国和欧盟以外其他国家出口猪肉，因为德国农业部表示，由于猪瘟的出现，不能再颁发必要的证书。

本周四，人们在勃兰登堡州靠近波兰边界的地方发现了一头感染了该病毒的死野猪。这是德国猪死于非洲猪瘟的第一例。

中国是全球最大猪肉消费国和德国猪肉最大购买国。中国全面禁止进口德国猪肉，给德国养猪户和猪肉经济带来巨大忧虑。德国农民联合会主席Joachim Rukwied于周五向德国电视二台表示：失去中国市场“将给我们带来非常，非常沉重的打击。”

德国农业部发言人在柏林表示，德方和中国政府还在会谈，以争取达成局限猪瘟范围的协议，目标是将进口禁止只局限于德国受影响地区。未受影响地区，猪肉进出口可照常进行。欧盟内部已在使用这一规则。