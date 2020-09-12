任志强“公开”庭审发生了什么？两个版本

严厉批习后被捕入狱的退休企业家任志强9月11日的庭审到底发生了什么？外界说法不一。尽管北京二中院预告是“公开”庭审，但警方拉起警戒线，将大批媒体驱到远处。媒体纷纷转往对街拍摄，被警方要求离开。

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昨天的庭审情况传出两个不同版本：一是推特上有传言说，任志强在法庭反常地一言不发，承担全部刑责；二是境外媒体引述消息说，任志强自己辩护，对绝大部分指控拒绝认罪。有人推测这两个版本可能背后都有人操纵。法庭宣布择期再审，大概是要观察一下第一天开庭的动向。

外媒版本

据中央社报道，因言获罪的前华远集团董事长任志强9.11上午在北京出庭应讯。消息人士透露，旁听席除2、3名家属外，都是官方安排的人员，没有准许任何人旁听。而任志强也没有聘请律师，坚持自辩。

这名消息人士向中央社表示，据他了解，任志强面对检察官当庭指控及法官讯问，绝大部分都拒绝认罪，且给予反驳，也有一小部分则以“记忆不清”回答。内容则涉及任职华远期间帐务矛盾、资金流向及图利家人等。

消息人士指出，任志强出庭时，身体及精神状态“还算可以”。但院方今​​天安排的庭讯时间颇长，从上午9时30分进行到近12时休息用餐。午后继续开庭，法官直到下午3时过后才宣布休庭，择期再审。

据联合早报综合报道，昨天开庭时，数名任志强的中老年支持者，一早便站在法院对面。其中一名支持者向媒体透露，他是中国国资委系统退休的财会人员，并称当年华远集团和任志强的账他都查过，“账是清楚的”。

包括美国、欧盟、日本、澳洲等国驻中国大使馆也对任志强案表达关切，曾申请今天前往旁听庭审，被官方以防疫为由拒绝。

推特版本

但另据推特今天传出消息，任志强昨天9月11日在北京第二中级法院出庭时一言不发。据推特账号视界介绍，在庭审中，任志强一言不发，认领了其他人的所有刑责。这与任志强的个性不符合。该文推断，中共不承认任志强是因批评习近平而被捕，要迫使他承认经济犯罪，可能以抓捕他儿子作为胁迫手段，任志强为了救儿子，承认强加给他的所有罪行。

名为杨锦麟的推特账号说，8月1日， 曾有任志强的好友透露，7月30日，任志强刚与家人通了话，家里给他聘请沈志耕律师，被他拒绝，他坚持自己辩护。所有涉案人员的刑责都被任志强揽下。

北京第二中级人民法院公告宣称，任志强被检方依涉嫌贪污、受贿、挪用公款及国有公司人员滥用职权等4项罪起诉，细节包括公款吃喝，持有用公款购买的高尔夫球卡；用公款报销个人费用，无偿使用社会商人提供的办公场所和住房，通过关联企业违规从事营利活动获取巨额利益，给国有资产造成大损失；任志强还被指家教不严，伙同子女大肆敛财。

任志强在2020年3月失联。在失联前的一个月，网络流传一篇文章，题为《人民的生命被病毒和体制的重病共同伤害》，署名任志强。该文批中共钳制言论自由，加剧了冠状病毒疫情，未指名说习近平“是剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。” …而且“丝毫也不掩饰自己坚决当皇帝的野心，和谁不让我当皇帝，就让你灭亡的决心！”。

2016年2月习近平视察媒体时，中国央视打出“央视姓党，绝对忠诚，请您检阅”的标语，任志强评论说，“当所有的媒体有了姓，并且不代表人民的利益时，人民就被抛弃到被遗忘的角落了！”

据维基百科介绍，任志强生于1951年3月8日，1969年被下放至陕西省延安县冯庄公社，后在军队服役，官至参谋。1974年加入中共。1984出任北京市华远总公司建设部经理。1985年，任志强因给自己和公司员工发奖金而被举报，以“贪污罪”被关看守所。1986年获得无罪释放。2011年4月，任志强辞去华远集团董事及董事长职务。2014年11月任志强在微博发表声明宣布正式退休。