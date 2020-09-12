北京警方证实以非法经营罪刑拘耿潇男夫妇

北京海淀公安分局9月12日通过发表微博通报证实，曾声援清华大学法学院前教授许章润等人的耿潇男及其丈夫秦真，因被指涉嫌非法经营罪遭到刑事拘留。通报称，目前案件正在办理中。

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当地警方周六下午发布的通报指，“近日，经文化执法部门工作查明，北京某文化传播有限公司在经营活动中存在印刷、销售非法出版物的行为，在其库房中发现大量非法出版物，涉嫌犯罪。后该案件被移交至公安机关侦查。9月9日，该公司原法定代表人耿某男（女，46岁），现法定代表人秦某（男， 56岁），因涉嫌非法经营罪被海淀公安分局依法刑事拘留，现案件正在办理中”。

此前，许章润曾于10日发出“就女子羁狱致暴政书”，促请当局释放耿潇男夫妇，还两人自由和公道。他写道，“潇男有罪，吾人同罪，莫欺负女子，坐牢杀头，请自章润始”。此外，前中共中央党校教授蔡霞也就这一事件通过推特表示，耿潇男是其好友，赞扬她善良侠义，多年来帮助政治异见老人如鲍彤丶杜光丶姚监复和杨继绳等。她提出，习近平“高压恐怖统治”，大肆抓捕迫害政治异见人士，“已经到了末日疯狂的地步了！”。

针对这一消息，蔡霞评价称，“欲加之罪 何患无辞！非法经营罪就如同寻衅滋事罪一样，就是把所有他们想惩罚而又找不到名目的企业家都以这个口袋罪来抓人！”与此同时，鲍彤11日亦对曾受到耿潇男帮助加以证实。他通过推特写道，“这是事实。 我感谢耿潇男女士多年来给我的帮助。 我极其关切她当前的处境。 我尤其关切法治在中国的命运。 ”

鲍彤续称，“是的，耿潇男是我的朋友。蔡霞，许章润，浦志强，王藏，丁家喜，许志永，708律师的夫人们，余文生律师的夫人，陈云飞，陈秋实.......已经和我们永别的刘晓波......已经失踪和正在继续不断失踪的我们的同胞，都是我的朋友。我以他们为友，我当然以他们为念。忍看言者纷纷成罪犯，我又能说什么呢！呜呜！“

根据《刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，“有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”