参加反修例运动陈彦霖裸尸浮海案被判“死因存疑”

去年一名15岁少女陈彦霖的裸尸被发现浮沉香港海面一案，死因聆讯法庭昨（11日）裁定“死因存疑”。生前就读职业训练局青年书院的陈彦霖由于曾经参加过反修例运动，而且又是一名游泳健将，加上警方一度坚持该案并无可疑希望赶紧结案，其死因遂一直引起社会各界的怀疑。

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陈女的死因聆讯一共进行了12天，法庭传召了31个证人作供，最后由3女2男组成的陪审团退庭商议接近3个小时后，裁定陈彦于去年9月19日晚上至20日期间受伤及死亡，但地点及时间不详，并因尸体腐化而不能确定其死因，一致裁定彦霖死因存疑。

根据陪审团就事实的裁断，即彦霖去年9月19日的行踪，17条问题当中有5条的答案是“不确定”，包括不确定彦霖放学后有否去荃湾、是否在校内脱鞋、有否乘的士往致蓝天并在康城路下车，以及有否思觉失调。此外，陪审团认为彦霖进入海中时，身上没有穿着任何衣物。

死因裁判官高伟雄引导时陪审员时，就彦霖的死亡表示惋惜，“一个如此年轻的女孩离开，每个人都不希望发生这样的事情”。虽然家人的情况以及过往已遭披露，但裁判官相信陪审员不会因而产生偏见，并有足够的智慧作出裁决。

裁判官提醒陪审团，虽然传媒曾报道案件，但陪审员只能凭藉庭上的证供作出裁决，不需理会任何报道。裁判官亦强调，陪审员只能凭证供作出推断，而非猜测，尤其本案没有直接证据。由彦霖失踪直至尸体被发现，这段时间缺乏目击证人，故陪审员须推断期间所发生的事情。

裁判官引导陪审团时，指他们可在死于意外或死因存疑这两个选项中选择其一，并排除了死于自杀及非法被杀这两个选项。最后陪审团选择了“死因存疑”。

陪审团裁决时作出两项建议：由于庭上证供未能确定彦霖是否有思觉失调、以及这是否间接或直接导致她死亡，因此陪审团建议医管局检讨现行青少年精神科会诊服务的跟进机制，以便更有效诊治其精神状况；另外，法医因彦霖尸体腐化，未能判断其死因，陪审团建议日后若遇上同类案件，衞生署法医科应为尸体进行矽藻测试，以协助判断死因。

裁判官高伟雄结语时向陈母表示，对她的女儿死亡感到非常难过，尤其不少证供可见陈女死前成功入读心爱的科目，而她对家人及朋友都很好，“虽然彦霖有时同你有拗撬（吵嘴），但她心底仍对你很好”。裁判官又指，明白彦霖死后至今，陈母“遇到的事不是很愉快”，特别是首天聆讯结束后，她在法院外遇到滋扰事件，惟希望庭上证供可释除公众部份疑虑，“至少还你少少公道”，冀陈母尽快回复正常生活，并祝愿她与家人身体健康、生活愉快。陈母闻言数度向裁判官点头。

陈母在案发初期曾一度希望警方尽快了案，又避免接受传媒对该案可疑处的查询，为这个本来就疑点处处的浮尸案添增疑惑。

至于证物处理，裁判官表示法庭会暂时保管彦霖失物中一部粉红色iPhone，视乎一年后警方会否有新技术破解手机密码，届时再决定是否交给警方处理，否则会交还给陈母。