巴黎9.13举行捍卫蒙古语言文化集会

全球蒙古族人在世界各地举行活动，抗议中共通过教科书改革试图灭绝蒙语文化。在东京之后，巴黎9月13日将举行集会，捍卫蒙古等少数民族的语言文化。

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继海外蒙古人9月12日在东京中国驻日大使馆门前集会，然后游行之后，巴黎预计在9月13日10h30举行捍卫蒙古语言文化的活动。地点在在巴黎七区安德烈-塔尔迪厄广场（Place André Tardieu），预计将有蒙古人和其他族群的民众参加，抗议中国政府灭绝少数民族文化。

然后，在十月的第一个周末，包括维吾尔人，蒙古人，藏人，香港人在内的各族民众，计划在巴黎共同集会示威，抗议中共政权对他们的镇压和迫害。

中共当局最近在内蒙古自治区推行教育改革，要求蒙族学校以汉语而非蒙古语教授重要课程，导致数万人抗议和罢课。蒙古人担心新的课程会灭杀蒙古族文化。

为了捍卫本民族语言文化，许多蒙古族家长将孩子接回家。蒙古族教师，新闻记者，公务员等体制内人士也加入这场抗争运动。

当局则威逼家长和教师，强迫学生返校。严控微信和微博，并以滋事为由逮捕抗议群众。据港媒报道，目前至少23人被捕。

据中央社报道，中共这项政策与其在西藏、新疆推行的类似做法相呼应，目的是让少数民族被占优势的汉族同化。

多个台湾原住民团体9月11日集会支持蒙古人捍卫本民族语言文化。他们在立法院正门召开记者会表示，母语是族群的身分证，母语灭亡就是族群灭亡，声援蒙古族人争取语言权的行动。