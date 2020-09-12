法国单日新增确诊“破万” 卡斯泰病毒检测再呈阴性结束自我隔离

法国单日新增确诊感染新冠病毒“破万”。法国多个政府部门已加强防范，但避免再度全国封锁；英国新增3497例确诊病例，自下周一起将严禁超过6人社交聚会。法国总理卡斯泰新冠病毒测试再度呈阴性，周六结束自我隔离。

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法国卫生部周六晚间通报，法国新增确诊感染新冠病毒1万561例，这是新冠病毒疫情在法国爆发以来，单日确诊最高纪录。而最近7天以来入院患者增至2432人，比周五增加75人。入院患者中417例重症，比前一天增加28例。新冠肺炎死亡则是增加17例，累计死亡3万910例。

另据法新社报道，法国总理卡斯泰周六第二次接受新冠病毒检测，结果再次呈“阴性”。这项结果出炉后，卡斯泰立即结束自我隔离。一周前，卡斯泰曾与确诊感染的环法自行车赛负责人同车后，接受病毒检测呈阴性，但卡斯泰决定自我隔离。总理府的一份公告称，根据卫生相关规定，总理卡斯泰从周六下午开始结束自我隔离及远程工作。

尽管法国新冠病毒感染人数不断增加，法国政府排除再次采取全国封锁措施。卡斯泰周五在召集内阁举行新冠疫情特别会议之后宣布，虽然病毒传播的强度并未降低，而且还将持续数月时间，但应努力适应‘与病毒共存’。卡斯泰表示，虽然感染人数有所增加，但我们不应该放弃我们的社会，文化和经济生活。

卡斯泰周五在与专家开会后没有公布新的限制措施，而是强调必须维持正常生活。卡斯泰强调加强检测，部分城市须收紧防疫措施，避免再度全国封锁。法国多个政府部门已加强防范，避免疫情恶化。

英国卫生部门周六宣布，英国新增确诊3497例，新增死亡9例。创下自5月中旬以来的单日新高。英国政府已宣布从14日下周一起，英格兰严禁超过6人社交聚会。

路透社报导，英国政府对英格兰第2大城市伯明罕与周边地区祭出新的家庭聚会限制措施，这些地区的新冠病毒感染确诊人数大幅增加。 这是英格兰最近实施更严格封锁措施的地区，病例数激增促使英国首相约翰逊本周稍早宣布，将对社交聚会实施新的限制措施，他还表示显然有必要采取行动。