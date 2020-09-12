《花木兰》大陆首日票房惨淡环时批评艺术水平低

迪士尼耗资2亿美元筹备多年的《花木兰》，摆明是想讨好中国而又希望兼得美国等西方市场的制作，但根据中共官媒环球时报报道，此片的艺术水平低下，而且又误解中华文化，未能与中国观众产生共鸣。根据大陆票房网站猫眼的统计，《花木兰》在大陆首日上映的票房只有4800万元（人民币，下同）。

广告 继续浏览后续

环球时报英文版报道，迪士尼取材自中国古老的故事而摄制的电影《花木兰》，星期五正式在大陆上映，该片尽管有多个著名的中国演员，该片却因为自我为是而未能与中国观众产生共鸣，票房收入差强人意。

报道引述猫眼网站的数据指，直至星期五晚上9时为止，该片的票房收入为4800万元。猫眼预测《花木兰》的大陆票房最终可达2.91亿元，但同期上映的另一出好莱坞制作《天能》（Tenet）的票房，预料可超过4亿元，而中国本身制作的《八佰》，预期的收入更可能高达29亿元。

报道指，中国的疫情已受控制，大陆的戏院亦逐步开放营业，第一批上映的本地及海外制作电影中，描述中国抗日战争时国军死守上海四行仓库事迹的《八佰》，首日上映收入已经超过1.4亿元，预期总门票收入是《花木兰》的10倍。

环时报道指出，曾一度是观众热切期待的《花木兰》，上映后的口碑却是意料之外之差，大陆电影评论网站豆瓣，该片只取得4.7分，远远落后《天能》的7.8分。

环时引述北京电影学院教授Shi Wenxue表示，《花木兰》令人失望的票房记录并不令人意外，因为它未能正确地讲述一个中国的故事，而且缺乏趣味性。Shi教授说，该片只不过是西方人眼中一个东方元素的大杂烩，“举例说，电影中的木兰是北魏人，但却住在宋代才有的土楼，电影中的将军懂得打太极，但太极却是元朝才发明的武术。”

报道又引述拥有150万粉丝的微博影评人云飞扬说：“此片不应叫做中国故事，更像是迪士尼式的公主故事，好像它的另一出电影Frozen。”

云飞扬早前在微博中指出“刘亦菲版《花木兰》，主要角色的人物形象，比动画版还要扁平”。