蒙古人吁汉人助联署：我们再无法忍受了，请您帮助我们！

近日一个貌似蒙古人发的推特帖子标出蒙古人在白宫网站的联署链接，呼吁汉人参加联署。这个联署要求华盛顿阻止中共当局通过撤掉小学蒙文教学，毁灭蒙古族的语言文化，导致民族被同化被消失。

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这个用汉语写的推特帖子说：“这是情愿链接。我们要保护我们的孩子，我们的文化，我们的家园。在大饥荒时期，淳朴的牧民收养过上万名汉地的饥饿孤儿。但现在中共对我们这样下重手。草原也已经被破坏的面目全非。我们再无法忍受了，请您帮助我们！愿神保佑。”

蒙古人在白宫网站的联署信说，自2020年9月以来，在蒙古，中国政府试图强迫蒙古族小学用汉语代替蒙古语教授课程。当学生家长们反对这个政策，试图保留自己的母语时，遭到警方逮捕和拘押。也有很多蒙古人因承受不住压力而自杀。

这份联署信提出中共这个新政策的三宗罪：侵犯人权，破坏世界遗产，违反中国自己的宪法：

1，侵犯人权。因为我们生而平等和独立。教育中如果缺失母语，会导致民族灭种。

2，破坏世界遗产。蒙古文在2013年被联合国教科文组织列入世界文化遗产。中共的这项新政策粗暴践踏了教科文组织这项协定。

3，违宪。该政策违反中华人民共和国自己宪法中的民族自制法。

蒙古人为拯救自己的语言文化将内蒙境内的抗争扩大的国际：9月12日在东京举行集会示威活动之后，9月13日10h30将在巴黎七区安德烈-塔尔迪厄广场（Place André Tardieu）举行捍卫蒙古等少数民族的语言文化的集会。

此外，在十月第一个周末，包括维吾尔人，蒙古人，藏人，香港人在内的各族民众，计划在巴黎共同集会示威，抗议中共政权对他们的镇压和迫害。

中共当局最近在内蒙古自治区推行教育改革，要求蒙族学校以汉语而非蒙古语教授重要课程，导致数万人抗议和罢课。蒙古人担心新的课程会灭杀蒙古族文化。

为了捍卫本民族语言文化，许多蒙古族家长将孩子接回家。蒙古族教师，新闻记者，公务员等体制内人士也加入这场抗争运动。

当局则威逼家长和教师，强迫学生返校。严控微信和微博，并以滋事为由逮捕抗议群众。据港媒报道，目前至少23人被捕。

据中央社报道，中共这项政策与其在西藏、新疆推行的类似做法相呼应，目的是让少数民族被占优势的汉族同化。

台湾多个原住民团体9月11日集会支持蒙古人捍卫本民族语言文化。他们在立法院正门召开记者会表示，母语是族群的身分证，母语灭亡就是族群灭亡，声援蒙古族人争取语言权的行动。