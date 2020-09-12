蒙古人在中国驻日大使馆门前示威 抗议中共灭绝蒙语文化

海外蒙古人今天9月12日在东京中国驻日大使馆门前集会示威，然后举行游行，抗议中共当局灭绝蒙古语言文化。预计明天在巴黎也将有反灭绝蒙文化的集会活动。

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今天推特来自东京的实况视频显示，参加示威游行的人群打出写有蒙文和日文的标语牌和旗帜。有网民说，也有日本人加入抗议队伍，因为一些日本人认为自己有蒙古血统，所以支持蒙古人捍卫自己的文化。

最近开学以来，中共当局在内蒙古自治区推行教育改革，要求蒙族学校以汉语而非蒙古语教授核心课程，导致内蒙古数万人参加抗议和罢课活动。他们担心新课程灭杀蒙古族文化，最终导致种族的灭绝。

为了捍卫本民族语言文化，许多蒙古族家长将孩子从学校接回家。许多蒙古族教师，新闻记者，公务员等体制内人士也加入这场抗争运动。

当局则采取强硬手段，威逼家长和教师，强迫学生返校。当局还严控微信和微博，要求群主对群内的言论负责，并以滋事为由逮捕抗议群众。据港媒报道，在内蒙古反抗运动中，有至少23人被捕。

据中央社报道，中共这项政策与其在西藏、新疆推行的类似做法相呼应，目的是让少数民族被占优势的汉族同化。

多个台湾原住民团体9月11日集会支持蒙古人捍卫本民族语言文化。他们在立法院正门召开记者会表示，母语是族群的身分证，母语灭亡就是族群灭亡，声援蒙古族人争取语言权的行动。

这些团体包括台湾基督长老教会原住民宣教委员会、泰雅尔族民族议会、台湾原住民族政策协会、台湾原住民族部落行动联盟。

前原住民族委员会主委Yohani Isqaqavut（尤哈尼•伊斯卡卡夫特）提到，母语灭亡就是族群灭亡，原住民族的语言就是族群的身分证。