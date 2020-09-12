许章润奉劝当局还耿潇男夫妇以自由 坐牢杀头 请从他开始

耿潇男是北京一位出版人，独立电视制作人，文化企业家，但更让人惊奇的是，她常常为一些追求真理不惜遭难的人奔走呼号，她因此被视为侠女。这一次，侠女陷入了牢笼，她和她的丈夫同时失踪了。

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被清华大学开除的法学家许章润教授9月10日发出『就女子羁狱致暴政书』，奉劝当局还潇男夫妇以自由，还这个世界以公道：”别作恶，放下屠刀“。他是几近于呐喊了：”潇男有罪，吾人同罪，莫欺负女子，坐牢杀头，请自章润始“。

陈秋实，律师，公民记者，大年三十为弄清武汉疫情真相，乘着最后一辆高铁抵达，在凶险的环境下探究武汉疫情的真相，结果在2020年一月底他被失踪了，他失踪后，有一位女士不断地为他奔走呼号，到处呼吁求援，她就是耿潇男。

揭露习近平的中国法律学家许章润教授7月6日突然被污之以嫖娼，遭公安带走后，也是她最早向外界传出了这个消息，并公开声援许章润，在国际媒体发声，海内外引起广泛关注。

前中共中央党校教授蔡霞表示耿潇男是它的好友，她赞扬她善良侠义，多年来帮助政治异见老人如鲍彤、杜光、姚监复和杨继绳。

最近很少在网络见到的中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤也在推特表示，”我感谢耿潇男女士多年来给我的帮助。我极其关切她当前的处境。我尤其关切法治在中国的命运。“

网上有评说，潇男夫妇敢于秉持良心，助弱扶危，勇于为天下正义鼓与呼。没想到会遭下毒手。耿潇男在许章润获释不久后接受自由亚洲采访时坦白心迹：”此生做不成那种登高一呼的英雄，或暗夜执炬的牧羊人，但生为小人物，也有小人物应尽的职责和担当；我做不了英雄，但可以为英雄献花和欢呼，为英雄牵马，为英雄挡枪子儿，为英雄收尸……十二月党人的女人已经深深烙刻进了我的骨髓，她们在青史上闪耀着猎猎英姿。“

许章润说：”多年来，潇男女士仗义执言，为公义而呼唤，为遭受政治迫害者而呐喊，此番因此而罹害，轮到我们一起为她呐喊的时候了“

他在『致暴政书』里赞耿潇男为受难罹祸人士“不论亲疏，勇敢发声，无惧无畏。“许章润特别提到自己蒙冤羁狱后，潇男仗义执言，因此埋下牢狱之灾的祸根。许章润说，浩瀚中华，总有舍生取义、令男子汗颜的侠女，她们不想充当英雄，却因为一腔血涌，成为以死明志的真正豪杰。许章润表示：“不管当局如何污名，潇男是这个至暗时刻，义无反顾奔赴在崎岖自由之路上的殉道者，她是至刚至烈反抗极权暴政的受难人，她是浩瀚冻然，追求民主的伟大公民“

耿潇男似已预感到将有不测，7月份对北明表示，自己出去都有车跟踪，”我也觉得我快了。但是，求仁得仁，该有什么，该来的总会来，我跑也跑不掉，这样的中国我也跑不到哪儿去“。

9月9日，潇男夫妇失踪了，根据耿潇男的律师尚宝军，他们失踪后，他们的亲友多方查找，最后证实目前被关押在北京海淀区看守所。她有罪吗？罪名据称是”非法经营“。耿潇男的多名好友怀疑，她和丈夫被抓走与她公开为多名包括许章润在内的中国公共知识分子与异见人士发声有关。