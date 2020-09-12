郭文贵一曲《推翻共产党》飙升全球iTunes串流下载冠军

被中共指干犯贪腐罪名而目前人在美国的中国富商郭文贵，以一曲《Take Down CCP》（推翻共产党）成为摇滚之星，该曲目前成为包括美国在内的多个国家和地区苹果网站iTunes下载冠军。

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根据美国网站The National Pulse报导，《推翻共产党》这首英文单曲已占iTunes下载冠军达到72小时。

郭文贵在8日推出反共英文单曲《推翻共产党》、中文单曲《沧海一声啸》，并在iTunes及Spotify等各大串流音乐平台上架。郭文贵同日直播时进一步宣布，他将与美国知名音乐公司签约，未来将推出至少100首到500首“灭共单曲”，誓言以音乐的力量震慑中共。

郭文贵在他的GTV频道直播时对前中国流行音乐歌手唐平致谢，笑称自己是原本是“唱歌最难听的人”，但唐平将他变成了摇滚歌手；而《推翻共产党》是“好莱坞全世界最牛的摇滚歌手和制片人创作出来的”，这个来自好莱坞的12人团队拥有5亿粉丝，和他一起共同撰写了《推翻共产党》的歌词。

郭早前表示，他向各界展示这首歌曲，得到了良好回响，“每个人第1次听就朗朗上口，我的很多朋友，包括美国、欧洲的朋友，现在每个人家里孩子都用这个歌跳起了舞！因为这是共鸣，我们不但‘以歌灭共’、‘以乐灭共’，我们能唤起全世界对我们的共识”。

郭文贵透露，已经有美国知名音乐公司要跟他签约，“现在你们看到的、刚才的2首歌，你们都会在iTunes、所有的音乐网站、音乐平台上都可以找到，未来还会最起码100首到500首之间的歌会出现。Take down the CCP！已经成为大家跳舞的节奏！”

试听《推翻共产党》可上如下网址：https://music.apple.com/us/album/take-down-the-ccp-single/1530859183