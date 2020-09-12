阿富汗政府与塔利班举行历史性和谈 蓬佩奥呼吁达成和平协议

阿富汗政府代表和塔利班周六在卡塔尔首都多哈举行首次和平谈判。阿富汗政府谈判代表称，塔利班有可能以提出“停火”换取阿富汗政府释放塔利班在押人员。美国国务卿蓬佩奥与卡塔尔副首相兼外交大臣阿勒萨尼出席谈判启动仪式。北约称此次和平谈判是“历史性的机遇”。

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法新社报道，参加谈判的阿富汗和平委员会主席阿布杜拉向法新社表示，“塔利班有可能考虑有关的选项，以提出停火换取塔利班在押人员获释。根据二月美国政府与塔利班在多哈签署的协议，阿富汗政府释放5000名塔利班在押人员，塔利班保证释放1000名被扣押的政府人员。

阿布杜拉表示，应该you谈判双方寻求解决途径，以把握这次“机遇”。阿富汗政府谈判代表在启动仪式上呼吁，立即实现人道目的的停火。不过塔利班谈判代表巴拉达尔没有回应有关的建议。

美国国务卿蓬佩奥与卡塔尔副首相兼外交大臣阿勒萨尼，出席了阿富汗政府与塔利班及在多哈和平谈判的启动仪式。 阿勒萨尼在讲话时强调，停火和开启对话是结束阿富汗冲突的唯一途径。这次谈判对结束阿富汗战争，在阿富汗实现和平非常重要。卡塔尔外交部发表声明说，这次由阿富汗各派别参加的直接谈判，是阿富汗在持久和平道路上迈出的积极和重要的一步。

美国国务卿蓬佩奥在和谈开幕式呼吁，双方应把握机会达成和平协议。蓬佩奥也指出，他希望解决方案将保护所有阿富汗人的权利，保障社会的进步，包括妇女可以出现在公众场合。

北约秘书长斯托尔滕贝格称此次和平谈判是“历史性的机遇”。他在推特上表示：“这是个历史性的机会。北约和阿富汗站在一起，维护既有成果，确保阿富汗不会再沦为恐怖份子的避风港”。 北约并在一份声明指出，在卡塔尔举行的和平谈判是“历经数十年冲突后，为阿富汗带来持久和平与稳定的重要一步。”声明呼吁塔利班采取果断措施，终结暴乱。