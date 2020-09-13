中国形象恶化 他们帮习近平火上浇油

许多人都难以理解北京为什么会与那么多的国家或者为敌或者对立：中美关系到了不能再坏的地步，中澳中加关系危急，与印度剑拔弩张，与周边的日本，南海诸国的关系也在恶化，就连一向温和的欧盟也被北京的恶言相向惊醒了，这次王毅欧洲之行引发反感就是证明。

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观察人士有共识的是，中共在国际上走到这种地步，除了习近平作为中共党魁，负有极大的责任自然不在话下。因为在他上台以前，中国的形象远不止于这样。但是，最让人惊骇的是自许充当急先锋自我壮胆的一帮，或者受了习氏精神的鼓舞，揣摩上意，走得更远，或者还嫌在上犹豫，加推一把，把火点烧得更旺。

烧火烧得最厉害的当属环球时报总编胡锡进了，中国在世界面临的情势越来越恶化，胡锡进至少有一份小小的“贡献”，例如，中印边境紧张，9月10日，他宣称，解放军必要时可放手一战。说得气闲神定，而且很大度地警告印度：“印度想和平共处，我们欢迎。想一来一去博弈，我们的工具和能力都比它强。如果想用战争方式做摊牌，解放军一定能够让印军遭受比1962年更惨痛的失败”。有网民干脆称他“胡司令，您这是在向总司令下令了。”

8月13日，解放军东部战区宣布在台湾海峡实战演习，胡锡进称：“这表明解放军有能力在几小时内发动全面攻击并占领台湾岛，从而使美军没有时间做出反应。”9月11日，胡锡进在微博上谈到了解放台湾的问题，强调“中国必须是一个敢战的国家”。

当今世界对穷兵黩武颇为忌讳，即使有心也不敢直言，中美关系本已严重恶化，胡锡进不怕，他于5月8日写到，“中国需要在较短的时间里将核弹头数量扩大到千枚的水平，包括至少要有100枚东风-41战略导弹。”“我听到有专家说，核武器够用就行了。我觉得他们像少先队员一样天真。”还有一个最新冒出来的网络大V赵盛烨，比胡锡进走得更远，扬言如果美国敢与中国抗衡，就引爆核武器让全人类一起毁灭，可谓疯狂到极点。

还有比胡锡进更直白的。在中国舆论界颇有影响的金灿荣公然提出，十年后只有两个国家，一个叫中国，一个是外国。所谓双赢，就是中国赢两次，所谓的合作，就是合计把美国做掉。中国知名鹰派退役少将罗援说，一旦中美发生冲突，美国人最怕死人，炸沉美国两个航母，炸死他一万人，看美国怕不怕。

中国战狼外交官的烧火言论起到的反作用也很大，最典型的当属赵立坚给美国背黑锅，指美国军人给武汉带来了新冠病毒，招来美国当局给新冠病毒送上“中国病毒”恶谥，也落得世人耻笑。当然，向美国甩锅，并不是赵立坚的发明，新冠疫情爆发初期北京隐瞒疫情，2月份习近平又急于揽功，嫁祸于人，结果在官媒引导下，先是要西方抄作业，进而说病源不在中国，赵立坚无非把一个阴谋论说得铁板钉钉罢了。

在这种虚妄骄横自我壮胆的风气影响下，调门越提越高，看谁比谁更蔑视，结果帮了倒忙。最新的例子就是台湾国民党派前立法院院长王金平准备率团去大陆参加海峡论坛，遭央视讥讽是上门“求和”，在如今中共孤立，四面楚歌环境下，在野的国民党还肯去参加会议，谁想央视没有掂出份量来还出言不逊，遭国民党抗议，国民党主席要求对方道歉，否则不去参加会议，中共对台办才急急出面，称两岸同胞是一家人，应增信释疑云云。

这种时刻，中共内部多了一些帮闲的或者说是帮倒忙的，添油加醋，摩拳擦掌，与美国一拼生死，与台湾一绝死战，去教训印度，指港人为暴徒，把本来最和平向来无事的内蒙古人也逼到了反抗的地步。这批妄想派，声响越来越大，他们是在替主子分忧么？还是在加速砸锅？