中方限制美国外交人员行动 华盛顿揭露北京导致情势升高

美国九月初对驻美资深中国外交官在美活动采取限制措施后，中国外交部日前宣布已发出外交照会，对包括驻港总领事馆人员在内的美驻华使领馆，采取“对等限制”。华盛顿当局周日指北京此举导致情势升高。

广告 继续浏览后续

美国国务院发言人周日声明说，北京针对美国驻港总领事馆人员的限制，以及要求在华国际组织工作的美国公民与中国公民会面须事先告知的举措明显让“紧张升级”。

中国外交部发言人赵立坚11日称，中方已于近日发出外交照会，对美驻华使领馆包括美驻香港总领馆及其人员的活动采取“对等限制”，有关措施涉及美驻华使领馆包括美驻香港总领馆的高级外交官及其他所有人员。但中方并无说明具体措施，只是宣称这是“正当、必要的反应。”

不过，华盛顿周日指责中方走得太远。美方表示，这一事先告知的要求从今以后纳入不隶属美国政府的美国公民，而美方从没有对中华人民共和国公民有如此要求。美国国务院发言人形容北京有意“升高”情势，所谓“对等限制”不仅针对美国驻港总领事馆代表，而且还以“会面必须事先告知的新规定”来限制中国公民与美国公民会面。

美国政府九月初决定，为了反击中方长年对驻北京美国外交人员设下重大障碍，美方决定要求驻美资深中国外交官，未来进入美国校园或与地方政府官员见面前，须获得美方许可。

美国驻中国大使布兰斯塔德日前投书『人民日报』，在这篇署名文章题为“基于对等重置关系”中，布兰斯塔德大使指出美中关系变得越来越不平衡，在中国，美国公司、新闻工作者、外交官乃至公民社会得不到平等的准入机会。美国欢迎中国公司可以自由进入美国市场售卖投资竞标，欢迎中国留学生和研究人员进入大学和实验室，中国官媒记者可以长久以来不受限地在美国报道，中国外交官可以不受限地进入美国社会，但美国记者在报道、甚至进入中国时都面临限制，美国的外交官和中国人民进行最基本的互动也需要批准。

这篇文章官媒『人民日报』拒绝发表。

7月份，华盛顿下令关闭中国驻休斯敦总领事馆，北京随后以关闭美国驻成都总领馆来报复。美中外交对峙是在美中关系严重损坏的大背景下发生的，从贸易战到高科技，从人权到香港问题，从新疆维吾尔人遭关押到新冠疫情，美中处处针锋相对。