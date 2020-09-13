以色列再次实施全国封锁 法国新增确诊有所下降

以色列总理内塔尼亚胡周日晚宣布，以色列再次实施至少三周的全国封锁，应对新冠疫情。以色列成为第一个再次祭出全面限制措施对抗第二波疫情的发达国家。而法国新增确诊较周六有所下降，为7183例。英国的新冠病毒感染确诊连续第3天超过3300例。奥地利总理表示第二波疫情已经到来。

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法新社报道，以色列的新冠病毒确诊近期持续上升，内塔尼亚胡宣布，再次实施全国“严格的”封锁措施，时间至少三周并有可能延长。

封锁措施将从周五，犹太新年开始，学校、餐厅、购物中心及酒店等要关闭，市民出行也会受到限制。内塔尼亚胡表示，新的封锁将使以色列国家经济及人民生活付出沉重代价，但再次封锁目的是遏止确诊病例攀升。据称，在全国封锁期间，民众必须留在住所500米范围以内，但位于特拉维夫的国际机场会维持开放。

内塔尼亚胡表示，已经指示财政部长提出一项新的经济方案协助受影响的企业。

据法新社的统计显示，以色列是继巴林之后第二个确诊感染比例最高的国家。人口9百万的以色列累计确诊15万3217例，1103例死亡。 以色列在三月中旬实施严格的限制措施，所有的国际航班几乎停飞，主要的商业活动停止并严禁公众聚集。

另据法国卫生部们周日晚通报，法国新增确诊较周六有所下降，为7183例，而周六新增确诊“破万”。检测呈阳性比例仍维持在5.4%，新增死亡6例。

而英国的新冠病毒新增确诊持续上升，连续第3天超过3300例，3天累计超过1万人。累计确诊36万8千例，超过4万1千人死亡。在欧洲仍排首位。 英国近期确诊急升，部分原因是病毒检测数量增加，但也反映最近数周病毒进一步扩散。单日新增确诊较数周前增加超过一倍。死亡比例虽然相对较少，但新增确诊大部分患者是较年轻人，未来数周入院人数会增加，死亡人数可能会上升。英格兰周一起将收紧疫情管控措施，包括禁止超过6人的室内及户外聚会。

奥地利近日确诊病例呀在激增，总理库尔茨周日表示，奥地利正处在第二波疫情到来之初。 法新社报导，人口近900万的奥地利11日和12日短短2天新增869例确诊病例，其中超过半数在首都维也纳。 库尔茨发布声明说：“我们正处在第二波（疫情）的开端。”他并警告，每天新增1000例确诊的日子很快会来临。 库尔茨呼吁民众坚守防疫措施，并减少人际接触。他11日已宣布，奥地利政府将扩大实施强制戴口罩措施，并从周一起对聚会活动实施一些新限制。 库尔茨还警告，万一新增确诊人数持续攀升，政府可能祭出进一步防疫措施，但会努力避免恢复类似3月的封城措施。当时民众行动受到严格限制，商店与餐厅也被迫关闭。 奥地利至今成功避免遭遇疫情危机最大冲击，目前累计确诊病例3万3000多例，死亡人数约750人。