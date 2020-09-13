北京反制：香港在内美驻华使领馆人员活动受到限制

美国在九月初宣布要求驻美资深中国外交官，进入美国校园或参与文化活动前，须获得美方许可。中国外交部日前宣布已发出外交照会，对包括驻港总领事馆人员在内的美驻华使领馆，采取对等限制。

广告 继续浏览后续

中国这次的反制措施，视香港总领事馆人员一如美驻大陆使馆同等待遇，正好“配合”华府在香港实施国安法之后，一国两制名存实亡，因此对香港采取无异于大陆其他一般城市的措施。

外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上，借回答媒体相关提问时表示，中方已于近日发出外交照会，对美驻华使领馆包括美驻香港总领馆及其人员的活动采取对等限制，有关措施涉及美驻华使领馆包括美驻香港总领馆的高级外交官及其他所有人员。但中国外交部并无透露反制的具体措施。

美国国务院上周称，中国驻美的资深使领馆人员在访问美国大学校园或与地方政府官员会晤前，必须事前得到批准，而冲过外交使团在使领馆范围外主办任何人数超过50人的文化活动，也须得到当局准许。

然而中国形容美国此等限制是严重牴触国际法。发言人赵立坚说，去年10月以来，美国国务院对中国驻美使领馆及其人员在美“正常履职”多次宣布限制措施。美方做法严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干扰中美关系和双边正常交往。

赵还说中国的反制措施是“对美方错误行径作出的正当、必要反应”，然而中方将继续支持两国各界开展正常交流与合作。中国驻美使领馆亦将继续与美国各界保持正常交往。

赵立坚强调，再次敦促美方立即纠正错误，“撤销限制中国驻美使领馆及其人员活动的无理做法”。中方将根据美方行动作出对等回应。

美国国务卿蓬佩奥9月2日在媒体简报会中表示，为了反制中方长年对驻北京美国外交人员设下重大障碍，美方决定要求驻美资深中国外交官，未来进入美国校园或与地方政府官员见面前，须获得美方许可。