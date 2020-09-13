巴黎蒙古人呼吁北京及时纠正错误保护蒙古语言文化

来自中国内蒙古以及外蒙古共和国的数十名的蒙古族人9月13日周日汇聚在巴黎第七区中国驻法国大使馆附近的广场Andre Tardieu 广场举行示威，抗议北京当局八月底推出的减少蒙古语教学的新双语教学制度，他们中绝大多数都是首次参加示威游行，而中国使馆附近的这一个小小的广场也越来越成为藏人，蒙古人，维族人，香港人以及台湾人表达他们诉求的地方。

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组织此次活动的委员会中有多位旅居法国的蒙古共和国公民，他们对北京政府违背自己制定的宪法，剥夺蒙古人学习自己的语言文化的权利表示费解，旅居法国多年的南蒙古国的蒙古人向记者表示，中国是由各大民族共同组成的，各大民族的强盛才能够形成一个强大的中国，蒙古语言文化同汉文化同样历史悠久，期待中国政府能够时纠正自己的错误。

六四流亡法国的异议人士，蒙古族人王龙蒙是此次活动的积极组织者与参与者，他向记者介绍旅居海外各地的蒙古人这个周末共同组织声援中国内蒙的活动，试图联合海内外势力共同捍卫蒙古族悠久的语言文化。由于准备时间仓促，因而接到通知的人也很少，所以人数较少，而且警方事先警告不得让维族人或藏人共同举办示威，因为他们没有足够的警力来维持治安。但是，对他们来说，重要的是向北京发出信号，让他们知道新双语教学政策是如何不得人心。

有在场的蒙古人苦涩地表示，当北京镇压西藏人时，我们不吭声，镇压维族人时，我们也不吭声，镇压香港人时，我们继续沉默，所以今天才会轮到我们头上。

也有数位非蒙古族人在现场声援，一位身穿蒙古传统长袍的法国人向记者表示，他声援所有被压迫的民族，包括藏人，维族人，蒙古人，本人也是一个捍卫西藏组织的成员，他对北京政府以大欺小，压迫少数民族的行为十分反感，期待法国政府也能够向北京明确地表达法国的立场。另一位在场的法国人愤怒的表示，外国人加入法国国籍时必须宣誓要捍卫法兰西共和国的价值与核心理念，但是，这些人作为法国政府的代表却对侵犯人权的行为视而不见。

一位来自中国大陆的柔弱的女孩子高举着支持台湾独立的标语，她说她很不幸出身在中国，对此，她并没有选择，期待能够早日拿到法国护照，因为只要拿着中国护照，无论你在哪里，都不会自由，也没有安全。她支持所有希望享受自由，要求独立的民族。

另有一位刚刚在法国获得政治避难的来自哈萨克斯坦的维族人向记者表示，他出身在乌鲁木齐，但在哈萨克斯坦工作多年，2018年前后发现在新疆的亲戚，朋友都被抓入再教育营，便做了一些调查，撰写了文章，但是，哈萨克斯坦媒体都不愿意发表，政府还试图将他逮捕，不得已他才逃至法国。今天他参加所以反对北京政府的抗议示威活动，他认为西藏人，新疆人，香港人以及其他所有在海外的民主运动人士必须共同团结，只有这样，才能够拥有震慑力。