日本自民党今天选举新总裁 菅义伟有望接任安倍

日本执政自民党将于周一下午投票选举新总裁，由3名候选人角逐，包括内阁官房长官菅义伟、前防卫大臣石破茂以及前外相岸田文雄。

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据称，本次自民党总裁由535票选出，包括394张国会议员票及141张地方票。日本传媒报道，获党内多个主要派系支持的菅义伟占尽优势，估计可以取得超过70%的国会议员票，并稳夺最少48张地方票。其中东京及北海道决定三票全投菅义伟。

自民党选出新总裁后，国会众议院将于周三举行特别会议选出新一任首相。由于自民党在众议院占多数议席，预料菅义伟很大机会接替以健康理由请辞的安倍晋三当选首相，继续安倍余下大约一年的任期。

此前，自民党3名候选人各自阐述施政理念。在谈到日中关系时菅义伟表示，日中关系有各种悬而未决的事项，日方提出主张将问题逐一解决十分重要。岸田文雄则表示，在中国国家主席习近平以国宾身分访日的事情上，必须冷静考虑。

在日美同盟问题上，菅义伟表示要以日美同盟为基础，推进自由开放的印太政策，强调将贯彻有自身特色的外交路线。岸田文雄主张在多边外交中探索生存道路，强调要在核裁军等全球规模的议题上，展现日本的存在价值。石破茂称，应修订日美协定，建立对等的同盟关系。