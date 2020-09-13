白俄罗斯首都至少10万人再次举行示威抗议 400多人被捕

白俄罗斯反对总统卢卡申科的抗议示威进入第6周，周日至少10万民众响应反对派号召在首都明斯克示威，要求卢卡申科辞职。警方出动镇压并被捕400多示威者。

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法新社记者现场报道，周日成千上万示威者聚集在白俄罗斯首都明斯克市中心，游行队伍绵延数公里；而在白俄罗斯其他大城市也有示威者举行抗议。也有报道称，周日的示威是几周来最大规模的反卢卡申科抗议。人权组织估计，有超过15万示威者。

白俄当局部署大批警力在市中心一带架设路障，一批运载车辆候命，准备运送被捕示威者。抗议民众在市中心外聚集，游行到市郊的总统府。白俄罗斯警方宣称，内政部发言人说，在明斯克就逮捕了400人。在部分城市，警方用水砲驱散示威者。

非政府人权组织Viasna透露，在其他城市有200多人被逮捕。

上周末在明斯克和其他城市举行的大规模示威，有600多人被捕，其中包括数十名参加妇女游行的妇女。

明斯克的示威民众并打出反对俄罗斯的标语。卢卡申科计划周一前往俄罗斯会晤总统普京。普京曾表示，如果白俄罗斯的抗议演变成暴力，准备派俄罗斯警察到白俄支援执法人员。俄罗斯国防部也表示，会派伞兵到白俄罗斯进行联合演习。