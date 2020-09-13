美国报告突出中共军力强大 中国国防部：这是污蔑

中国国防部发言人吴谦今天9.13再批美国国防部9月初发布的突出中共军力强大的报告。他指出这是污蔑中国及中国军队，歪曲中共与中国军队的关系，并警告称，台独是死路一条。

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中国国防部发言人吴谦吴谦今天再批美国国防部的2020年度《中国军事与安全发展报告》。他称这是妄议中国国防和军队现代化发展，是对中国的国防开支、核政策、以及台湾等问题，进行无端指责。他并强调，这份报告污蔑中国及中国军队，歪曲中共与中国军队的关系。

美国国防部这份报告援引《中国共产党章程》修正案对军队定义的4点新使命，其中第一条是“为党巩固执政地位提供重要的力量保证 ”。换言之，若中共执政地位受威胁可动用军队镇压。

对此，吴谦辩称，解放军是中国共产党领导下的人民军队。中国宪法规定：“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。中华人民共和国的武装力量属于人民。坚持党对军队的绝对领导，是人民军队永远不变的军魂。”

美方这份评估中国军力发展报告指出“中国正在发展并部署大量先进中程弹道及巡航导弹、配备先进武器的新型攻击潜艇、性能日渐增强的远程防空系统、电子战与网络战攻击能力、先进战斗机以及反太空系统。”该报告估计，未来10年，中国会把现有的200多个核弹头数量增加一倍，并在未来5年，把可威胁美国的陆基洲际弹道导弹的弹头增至200枚。此外，在海军方面，报告提及，中方海军船舰在全球最多，有大约350艘，超过美国的293艘。

这份报告还谈到中共的台海战略及北京的对台作战方案，列出中国军方对台湾的一系列武力威胁动作，以及两岸军力对比图表，指出，鉴于两岸军力不平衡的持续扩大，为确保台湾自我防卫能力，美方应根据《台湾关系法》与六项保证，继续对台湾军售。

中国国防部发言人吴谦今天抨击民进党是造成目前台海形势紧张的原因。他警告称，如有人试图将台湾从中国分裂出去，解放军将采取一切必要措施，捍卫国家主权。他说“搞台独是死路一条”。

吴谦表示，美方连续20年发布此类报告，是霸权行为和挑衅行径，严重损害中美两国两军关系，中方强烈不满并已向美方提出严正交涉。