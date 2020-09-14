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两岸关系

国民党取消厦门赴会 央视主持人为何要砸锅

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中国大陆官媒央视评台立法院前院长王金平率团赴大陆出席海峡论坛视频截图
中国大陆官媒央视评台立法院前院长王金平率团赴大陆出席海峡论坛视频截图 © 网络图片
作者： 安德烈
7 分钟

国共海峡论坛本周在厦门登场，国民党本已确定由前立法院院长王金平率团参加，考虑到台湾目前的政治生态，国民党大陆赴会本非易事，岂知冒出一个央视主持人李红，居高临下地称“这个人是来求和”。一句话把锅砸了，国民党14日宣布取消参加本届国共海峡论坛，十二年来首次!

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中共中央一级党媒，都是最高层的传声筒，李红长期主持“海峡两岸”节目，却说出国民党来大陆“求和”的带有侮辱意味的话，难道她对错综复杂的两岸关系全然无知到这种地步？是无意，还是在传圣旨，有分析指，更像是党棍风气使然。至少代表了颐指气使的党国气象，从胡锡进到金灿荣，这种说话口气很大自以为“霸气”的比比皆是，狂妄，虚妄，无礼，自以为代表党中央，但是，想想外交部的战狼们，再联想到把韬光养晦抛诸脑后的最高统治者，本质上都是一个脸色。一种口气，一样的蛮横。帮党国，有时却在帮倒忙，放冷箭，让全世界都感到中国的威胁。

“求和”说一出口，台湾朝野震动，在野的国民党不能接受，在朝的民进党热嘲冷讽。台湾行政院长苏贞昌说，在全世界许多国家都在抨击中国种种作为的此时此刻，国民党还派人参加含有统战意味的论坛，还被中国媒体说成求和，“实在非常不值得。”国民党立委洪孟楷说，国民党可以穷，但不能没志气，不该再当人家的煞车皮。

北京那方面似乎才觉得手下小将把事做大，大陆涉台部门出面缓解，指央视言论非官方立场。李红本人赶紧辩解说“求和”本意是指“寻求和平”，她还说她的表述“纯属个人，不代表官方”，央视9月13日也发出评论，欢迎王金平率团出席海峡论坛。但台湾这边都懂 “求和”是什么意思，“求和说”，无非作出一副上国对下国的傲慢姿态，还要越涂越黑，有位网民讽刺：“没文化，真可怕哎!”

舆论汹涌，国民党主席江启臣要求始作俑者向王金平和国民党道歉，在彼方，道歉是很难的，可以拐着弯说两岸一家亲，可以给“求和”注水，变成寻求和平，但要正式道歉，不会，这都是上行下效的，北京当局自中美贸易战，香港暴发危机，再到出现新冠病毒做了一系列误判，道过歉么？

对于央视主持人改口，台湾前国防部长林中斌对自由亚洲表示，“求和说”又改口“寻求和平说”，“一个是对台新的转向，全体还没有意识到，总是有所脱节；第二就是反正给你捣蛋，你叫我改我就改，要习近平出洋相。”台湾师范大学范世平教授认为，李红放话前后不一，突显共产党内部路线之争。

“求和说”冒出的背景到底如何，有多种分析，但是没有收到道歉，国民党也没话可说了，取消以政党形式参加海峡论坛。为的是“对等、尊严”。

 

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