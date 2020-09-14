国民党取消厦门赴会 央视主持人为何要砸锅

国共海峡论坛本周在厦门登场，国民党本已确定由前立法院院长王金平率团参加，考虑到台湾目前的政治生态，国民党大陆赴会本非易事，岂知冒出一个央视主持人李红，居高临下地称“这个人是来求和”。一句话把锅砸了，国民党14日宣布取消参加本届国共海峡论坛，十二年来首次!

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中共中央一级党媒，都是最高层的传声筒，李红长期主持“海峡两岸”节目，却说出国民党来大陆“求和”的带有侮辱意味的话，难道她对错综复杂的两岸关系全然无知到这种地步？是无意，还是在传圣旨，有分析指，更像是党棍风气使然。至少代表了颐指气使的党国气象，从胡锡进到金灿荣，这种说话口气很大自以为“霸气”的比比皆是，狂妄，虚妄，无礼，自以为代表党中央，但是，想想外交部的战狼们，再联想到把韬光养晦抛诸脑后的最高统治者，本质上都是一个脸色。一种口气，一样的蛮横。帮党国，有时却在帮倒忙，放冷箭，让全世界都感到中国的威胁。

“求和”说一出口，台湾朝野震动，在野的国民党不能接受，在朝的民进党热嘲冷讽。台湾行政院长苏贞昌说，在全世界许多国家都在抨击中国种种作为的此时此刻，国民党还派人参加含有统战意味的论坛，还被中国媒体说成求和，“实在非常不值得。”国民党立委洪孟楷说，国民党可以穷，但不能没志气，不该再当人家的煞车皮。

北京那方面似乎才觉得手下小将把事做大，大陆涉台部门出面缓解，指央视言论非官方立场。李红本人赶紧辩解说“求和”本意是指“寻求和平”，她还说她的表述“纯属个人，不代表官方”，央视9月13日也发出评论，欢迎王金平率团出席海峡论坛。但台湾这边都懂 “求和”是什么意思，“求和说”，无非作出一副上国对下国的傲慢姿态，还要越涂越黑，有位网民讽刺：“没文化，真可怕哎!”

舆论汹涌，国民党主席江启臣要求始作俑者向王金平和国民党道歉，在彼方，道歉是很难的，可以拐着弯说两岸一家亲，可以给“求和”注水，变成寻求和平，但要正式道歉，不会，这都是上行下效的，北京当局自中美贸易战，香港暴发危机，再到出现新冠病毒做了一系列误判，道过歉么？

对于央视主持人改口，台湾前国防部长林中斌对自由亚洲表示，“求和说”又改口“寻求和平说”，“一个是对台新的转向，全体还没有意识到，总是有所脱节；第二就是反正给你捣蛋，你叫我改我就改，要习近平出洋相。”台湾师范大学范世平教授认为，李红放话前后不一，突显共产党内部路线之争。

“求和说”冒出的背景到底如何，有多种分析，但是没有收到道歉，国民党也没话可说了，取消以政党形式参加海峡论坛。为的是“对等、尊严”。