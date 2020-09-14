欧中峰会：欧盟关切香港人权开放市场等议题 提出让独立观察员进入新疆

欧盟领导人在周一与中国国家主席习近平举行的视频峰会上，指提出中国经贸竞争环境不公平，并严重关切香港，新疆及人权议题，认为中国没有遵守国际承诺。欧盟要求中国让独立观察员进入新疆。有分析指，原本高调展示合作的舞台却更凸显分岐。

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法新社报道，欧洲理事会主席米歇尔在会后记者会上表示，“我们再次向中方重申了对中国对待新疆和西藏的少数民族的关切，以及对中国人权人士和记者命运的担忧。”中国被指策划对维吾尔族少数民族进行大规模迫害。

米歇尔说：“我们已要求中国允许独立观察员进入新疆。”他表示，“人权问题必须引起密切的关注。今天主要的议题之一就是提议到这一地区进行调查。”

欧盟认为，中国在新疆采取的措施与所谓反恐目标“不相符合”，欧盟曾多次呼吁派遣观察员，但没有任何效果。7月底，法国外交部长勒·德里安提议，在联合国人权事务高级专员的领导下，由联合国负责人权事务高专，智利前总统巴切莱特将前往新疆进行调查。

一直严厉谴责中国在新疆镇压维吾尔少数民族的美国，已经对涉及新疆的政治领导人和公司采取了有针对性的制裁措施。

在周一的视频会议上，出席会议的欧洲理事会主席米歇尔，欧盟委员会主席冯·德·莱恩和德国总理默克尔重申了对香港局势的关注。

路透社报道，在新型冠状病毒疫情及《港区国安法》等议题上，欧方在会上立场强硬，欧洲领导人要求习近平“考虑”香港问题、尊重少数族裔及开放市场。 报道引述米歇尔说，《港区国安法》 继续引发重大关注，他并指在香港，“民主声音要被听见、权利要受到保护、自治要受到保障，这些都是欧盟及成员国一致同意的回应”。

德国总理默克尔在会后表示，欧盟领导人告诉中国国家主席习近平，双方应加速完成中欧投资协议的协商，而且欧洲必须要能和中国公平竞争。

据路透社报导，默克尔在会后记者会上表示，“我们（对中国）施加压力，以在投资协议方面取得进展。”默克尔说，整体来说，与中国的合作必须以“特定原则”即对等和公平竞争为原则。“我们拥有不同的社会体制，但在我们致力于多边主义的同时，应该要以规则为基础。 默克尔指出：“过去15年来，中国经济上变得更加强大，这也意味着今天要求对等和公平竞争非常正当”。

米歇尔也对习近平说，“欧盟不会再被占便宜”，他要求有更公平的贸易关系。米歇尔在记者会上表示，我们希望更公平，我们想要更平衡的关系，这也代表须对等、公平竞争。

而欧盟委员会主席冯·德·莱恩在记者会一开场就说，“今天这场视频峰会是激烈的四方对话，目标仍是今年底前达成投资协定，但前方还有许多待进展之处，例如中国市场准入等方面仍面临太多障碍，以及钢铁产能过剩，需要改变这种不平衡现象”。 冯德莱恩表示，中国必须说服我们值得达成这个投资协定，并说今年6月与中国举行峰会，当时欧盟即表示看不到实质性进展的投资协定，要求中国现在需要证明有决心改变。

《中央社》的消息指，欧盟领导人强势指出中国经贸竞争环境不公平、严重关切香港新疆及人权议题，认为中国没有遵守国际承诺。原是高调展示合作的舞台却更凸显分岐。