欧中视频峰会前夕：德国外交部国务秘书严厉批评中国

欧中视频峰会前夕，德国外交部国务秘书安仁（Niels Annen）对中国提出了异常严厉的批评。他称，有关中国侵犯人权的报道“令人震惊”。中国“出现了一系列不容忽视的发展”。

广告 继续浏览后续

安仁提到了严厉的香港安全法和中国在南海的挑衅性军事演习。他说，“邓小平领导下的韬光养晦政策以经济发展为中心，把领土和政治冲突摆在后边。在习近平领导下，这一政策似乎已经彻底终结。”

德国外交部预计，欧盟与中国之间的投资协议谈判不会取得突破。安仁认为,“中国仍然必须做出深远的让步。”“到目前为止，我们在谈判核心领域尚未取得足够进展。”

这位社民党政治家还为外交部对华为的立场做了辩护。他表示，华为等中国技术集团不能成为5G网络等关键基础设施的供应商。

这与基民盟籍总理默克尔以及基民盟籍经济部长阿尔特迈尔的立场有所不同。默克尔和阿尔特迈尔始终不排除华为参与德国5G建设。

但这位外交部国务秘书反对美国的对抗性中国政策。他强调说：“我也反对将中国妖魔化。”语言是外交中的重要工具，甚至可能是最重要工具。人们必须保持对话。安仁警告不要将西方经济与中国脱钩。否则，“这会在经济关系中引入全新的逻辑。这是保护主义的一种新形式：是相互竞争、相互排斥的制度。”

德国外交部受社民党领导。此前，社民党籍外长马斯在柏林会晤中国外长王毅时，就中国的香港政策及人权政策提出了强烈批评，要求中国撤回港版国安法，允许联合国观察员进入新疆关押维族人的营地。

柏林《每日镜报》认为，德国和中国曾是合作伙伴，现在是对手。欧盟伙伴要求柏林对中国采取更强硬态度，并加大了对柏林的压力。王毅外长访欧时的粗暴语调是一个气氛转变的前兆。他本来是要为周一的欧中峰会制造好良好气氛的。但他专横的态度引起了惊愕。中国，德国和欧盟之间的美好时光已经过去了。