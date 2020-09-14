法国参议员André Gattolin 呼吁欧盟要求中国遵守对等原则 允许欧盟代表团前往香港新疆西藏考察

欧中峰会召开之际，法国参议员，跨国议会对华政策联盟（IPAC）成员André Gattolin 呼吁欧盟领导人在与中方谈判时必须强调对等原则，不仅在经贸投资领域实施对等原则，而且在双边外交以及人权等多个领域实行对等原则。

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Gattolin议员向法广表示中国的政府代表团在欧洲可以自由地出入，到处访问，但是欧洲的议会代表却始终无权前往香港，新疆以及西藏等地考察。他呼吁欧洲领导人警惕中国政府最近几年来对外强势扩张的现象，例如，中国在南海的大规模开发，对待台湾的强硬立场，以及中国以一国之力协助华为在海外开拓市场，协助Tiktok进入西方市场，并且以此窃取他国公民的个人数据等等。美国政府今天已经完全意识到这一点，美国的议员们都意识到他们当初支持中国加入世贸组织时期待中国能够日益的自由化，然而，今天的现实却恰恰相反，所以，正因为西方当初并没有在人权以及对等原则等方面提出明确的要求前提下将中国纳入国际性的机构，这才造成了今天的一系列问题。因此，欧盟领导人必须向中方明确提出欧洲不能接受中国不遵守对等原则，不能接受中国政府批评欧洲的议员，批评欧洲国家应对新冠疫情的方式。因为今天中国并不是合作伙伴国，而是欧盟的竞争对手。