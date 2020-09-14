白宫本周审核甲骨文将TikTok变成总部设美公司提议

美国白宫将在本周审议甲骨文提出的将TikTok变为意见总部设在美国公司的提议。美国财长姆努钦周一表示，美国政府已收到甲骨文（Oracle）提出竞标TikTok美国业务的提案。TikTok母公司北京字节跳动公司回绝了软体巨擘微软（Microsoft）提出的收购提案。

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中国短片分享平台TikTok的出售计划不断出现变化。美国财长姆努钦表示，美国政府上周末收到商业软件开发商甲骨文提议，将TikTok变成一间总部设在美国的公司。白宫本周会审核有关提案。

姆努钦表示，TikTok母公司字节跳动选择了甲骨文为技术合作伙伴，美国政府的技术团队会与字节跳动及甲骨文合伙的技术团队一起审查，看他们能否作出保证美国手机数据安全的表述。

消息援引知情人士指，字节跳动寻求与甲骨文合作是希望可以安抚中国政府，同时避开美国的禁令。中方对TikTok引入甲骨文为美国的商业伙伴，批评美方做法是“经济霸凌行为”。而中国媒体财新网报道，字节跳动已放弃出售TikTok美国业务给任何一个潜在买家。

根据美国总统特朗普的行政命令，交易有效期到9月20日。如果交易成功，将会建立TikTok Global，总部设在美国，预期可以创造2万个职位。