美国政府宣布对来自中国新疆地区的一系列产品实施禁令

美国政府周一宣布,对来自中国新疆地区的一系列产品实施禁令。美国指责北京在新疆对维吾尔少数民族实施“强迫劳动”。

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法新社报道，美国海关总署署长马克·摩根周一在新闻发布会上说：“我们不会容忍在美国的供应商里出现非法，不人道和虐待性质的强迫劳动的做法。”

海关总署发布了四项行政命令，包括禁止在新疆生产的美发制品，棉花，计算机部件及纺织品进入美国市场。第五项法令涵盖所有与新疆洛浦县第四职业技能教育培训中心有关的产品。

国土安全部副部长肯·库奇内利表示，“这不是一个教育中心，它是一个集中营，少数民族和宗教少数群体受到虐待，被迫在恶劣的条件下工作，他们没有自由。这是现代奴隶制。”

美国与其他西方国家和许多国际组织一样，指责北京对维吾尔族人进行大规模迫害，并在营地内任意拘留了超过一百万的新疆穆斯林。 不过中国否认这一数字，并声称这是职业培训中心，目的是帮助人们找到工作，以使他们远离伊斯兰极端主义的诱惑。除了这些大规模拘留之外，北京还被指控在该地区进行强迫绝育。

6月底，美国海关已经接获了一批用人发制成的产品，涉嫌在中国新疆劳教所中生产。美国还对涉及新疆的政治领导人和公司采取了有针对性的制裁措施。 欧盟周一建议中国允许向新疆派遣“独立观察员”。法国已经在7月提出过这一建议。

《纽约时报》此前报道，美国任何阻止棉花进口的措施都可能对全球服装制造商产生巨大影响。新疆是中国工厂的棉花、纺织品、石油化工产品和其他产品的主要原产地。世界上许多最大、且最知名的服装品牌都依赖延伸至中国的供应链，包括使用产自新疆的棉花和纺织品。