美国驻华大使为何突然离任

2012年2月15日，时为中国国家副主席的习近平拜访爱荷华州州长布兰斯塔德。这是在州长办公室。

美国驻中国大使布兰斯塔德突然宣布将于十月离任，当中国外交部发言人在新闻例会被问及时，回答未获通知。在中美关系如此紧绷的情状下，大使此举引起许多猜疑。有指美方这是在实质降低双边关系，另有人认为这是美方全面脱钩的重大信号，还有分析认为，布兰斯塔德其实留下来已难以发挥任何作用，他最初赴中国任职时的期待也已全部落空。

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美国国务卿蓬佩奥在推特上发文证实布兰斯塔德将离职，他赞扬其为平衡中美关系做出了贡献，促使这一关系导向对等互惠和公平，但蓬佩奥并未透露谁将是下一任美国驻华大使，留下许多疑问。

中央社引述英国牛津大学国际关系学博士王浩分析，按照美国大选日程，无论谁当选，新总统如果任命新的驻华大使并得到参议院批准，最快也要明年春天，这也意味着，在半年多时间美国没有驻中国大使，造成美中外交的实质降级。考虑到目前美中十分紧张的关系，美国“临时代办“能代办多久还是一个未知数。

布兰斯塔德曾被中国官媒称之为“中国人民的老朋友”，有着丰富的和中国人打交道的经验。1983年时他推动爱荷华州与中国河北省结成姐妹省；1985年接待了时任河北省正定县县委书记的习近平，其时，习带领着河北一个玉米考察团访问爱荷华；2012年，数月后将接任胡锦涛上任，时任国家副主席的习近平重访爱荷华州，布兰斯塔德设宴款待，据报两人因对农业都有兴趣，故此结下友谊。

布兰斯塔德2017年7月抵达北京上任的时候，纽约时报报道称，他曾对利用与最高领导人习近平的个人关系建立紧密连结报以高度期望。没想到，几个月之后，中美贸易战爆发，于今三年多时日，一天天过去，美中关系变得从来没有像今天这样败坏。习近平早已不是他当年所认识的习近平。

特朗普担任美国总统后，派遣这位当年就与习近平熟悉的州长、并且被中国官媒视为“中国人民的老朋友”的布兰斯塔德来中国担任大使，自然希望强化与中国的关系，但是，事与愿违，就在这位大使任职短短几年时间里，中美关系发生了四十年以来最糟糕的变化。

贸易战，香港危机，新冠疫情，继而引发中美全方位对抗。六月份，美国关闭中国驻休斯敦总领事馆，不日，中国关闭美国驻成都总领事馆报复。对抗越来越严重。

如果利用其与习近平的私人关系强化美中关系是布兰斯塔德上任之初的良好愿望，今天，中美局势呈螺旋式下降，他已无能为力了。他在离职信上提到自己成功减少了从中国流入美国的毒品芬太尼，他还提到，曾经到访中国26个省区，如果不是遭遇疫情，他会遍访中国。他说在中国遇到非常多了不起的人，他和夫人难忘中国人的热情好客。

但是这位喜欢跟中国人打交道的大使，知道自己今后与中国人交往已非易事，他和驻华使领馆所有工作人员，除外行动将得到越来越多的限制，甚至那些不属于美国政府而在华的美国公民，要与中国公民会面都得事先通知，这种情形大约是毛泽东与尼克松会面以前中国普遍的对待外国人的情形。

布大使大约更没有想到的是，他投书『人民日报』，解释美中政策近来的变化，希冀与中国人民强化沟通的那篇题为『基于对等重置关系』的文章也遭到党媒拒绝，并指”有明显事实错误和充满偏见“，中国外交部发言人赵立坚更是冠之以”充斥着对中方的恶毒攻击抹黑“。但是，中国驻美的崔大使则可以自由地在美国发表，今年已经发布五篇为中国政府辩护的文章，接受过几次美国电视台的专访，“中国官媒记者可以长久以来不受限地在美国报道，中国外交官可以不受限地进入美国社会，但美国记者在报道、甚至进入中国时都面临限制，美国的外交官和中国人民进行最基本的互动也需要批准。”布大使终于忍无可忍，这从他随后在微博发表旋即被中方屏蔽的名为『中国虚伪的宣传系统』的英文声明可见一斑。

布大使突然离职的真实原因尚不清楚，至少清楚的一点是，他不离任，他不仅越来越远离当初上任时的期望，甚至受到北京当局从未有的掣肘和限制，在这样的情状下继续做”中国人民的老朋友“还有多大意义？

他在前面提到的那篇声明中说：“如果中国想成为“一个成熟的大国”，习近平总书记的政府就会尊重西方外交官直接与中国人民对话的权利”，这些话，出自一个到中国上任后一直很低调的大使之口，是非常严厉的。

别了，布兰斯塔德。