蓬佩奥智囊余茂春被逐出族谱

余茂春被安徽族人开会驱出族譜，余早前已被中学从狀元榜中鑿走

美国国务卿蓬佩奥的首席中国政策顾问余茂春，最近被故乡安徽从族谱除名，余氏家族痛斥他为「汉奸」。这是继余茂春早前被母校重庆永川中学从纪念墙上「除名」之后，再被中国割席。

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主张强硬对抗中国并指美国政府应把中国人民和中共政权区别开来的余茂春，自幼随父母移居重庆，据了解，他在安徽并无直系血亲，但网上本月上旬流传片段显示，余茂春故乡安徽的余氏一众族人召开名为「愤怒声讨汉奸余茂春」的会议，主题之下的小题订明是「开除余茂春族籍、驱逐出族谱」。

名为「关尧」的微博表示，会议列出余茂春六项罪状，通过媒体对外宣布把余茂春从族籍除名一事；又指「据悉当地派出所也派出户籍人员到场，监督此次“废籍”仪式。」根据微博流传片段的讲话，指会议是要愤怒声讨汉奸余茂春，然后请另一人通报余茂春「罪行」，但31秒的片段没有提及余的「六宗罪」内容。

在此之前，中共前总书记政治秘书鲍朴于7月28日的推特上转发一则视频，显示一名石匠正用铁凿除去余茂春三个大字。鲍朴发帖说：「改写历史，留此为证：『余茂春被重庆永川中学除掉高考状元』」。

余茂春是重庆永川中学高考状元，1979年考入天津南开大学，永川中学曾把该校几位高考状元的名字刻在校园的石碑上，其中一行文字是「1979年 文科 余茂春」。

余茂春1962年生于安徽省东部，成长于重庆，大学毕业后，于1985年到美国深造，就读于宾夕法尼亚州的斯沃斯莫尔学院，1994年获得加州大学伯克莱分校的历史学博士学位，随后在马里兰州安纳波利斯的海军学院担任现代中国和军事史教授，其后成为美国国务卿办公室中国政策规划首席顾问。美国的《华尔街日报》和《华盛顿时报》均曾报道，指曾亲身经历文革的余茂春深受蓬佩奥器重，对华府的强硬中国政策深具影响力。他更指出，中国人民与中共政权不是一个概念，须区分开来以便应对。有关概念在美国国务卿蓬佩奥7月23日于前总统尼克逊纪念图书馆发表的中国政策演说中落实，而特朗普政府考虑就全体中共党员启动旅行禁令，亦被美媒解读为上述概念的具体步骤。

余茂春在美媒笔下是赞誉，但中国网民则对他大感不满，有网民指他「数典忘祖，成为蓬佩奥的狗头军师」，是「汉奸」和「反华最关键角色」。而《环球时报》总编胡锡进亦在微博节目中表示，余茂春22岁就离开中国，只会崇洋；受到网上一些极端声音的误导，以为那是中国民间受到压抑的真正呼喊，但中共早已融入中国社会，指若从外部打击中共就是打击中国都搞不清楚，那便是伪学者、政治投机分子，他更警告「余茂春必将接受历史的审判」。