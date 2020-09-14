Bondaz 驳胡锡进：欧洲除了与中国合作别无选择吗？

中欧峰会前夕，中国环球时报主编胡锡进发表标题为“为什么说欧盟不会在中美间选边站？”的文章，他在文章的最后写道；“欧洲除了维持并且加强同中国的务实合作，其实也没有别的选择”，此话引发法国战略研究基金会中国问题专家 安多瓦纳·彭达兹（Antoine Bondaz）先生的强烈反弹。

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Bondaz先生向法广表示：“中国针对欧盟的传统的政策十分明确，欧洲被中国认为是西方的软肋，中国政府的目的就是要避免欧洲内部在面对中国的问题上形成统一的立场，而且也要避免欧洲与美国形成统一立场，这一点，我们从胡锡进的这篇文章上就可以看出。他说欧洲与美国紧密合作对抗中国对欧洲自身不利。这其实对欧洲提出了一个真正的问题，这一问题在欧洲也已近争论已久，那就是欧洲应该如何给自己定位，如果欧盟要捍卫自己的主权，那么，很明显欧盟就既不应该追随美国，也不应该跟随中国。不应该选择站在谁的一边，但这并不意味着欧盟必须在中美冲突中保持中立，重要的是欧盟应该本着自己的利益与原则出发捍卫自己的立场，例如，在气候变化领域，欧盟或许更应该加强与中国的合作，这是巴黎气候协定的后续，但是，在诸多的别的领域，例如在经济领域，在知识产权领域，还有在捍卫民主与人权价值方面，很明显欧洲与美国更加接近。