TikTok大战：微软出局 字节跳动拒售 甲骨文成技术合伙人？

美国总统特朗普下令抖音海外版TikTok需把在美业务售给美企否则禁止营业后，包括微软在内的多家美国企业纷纷竞标收购。目前信息显示，微软已经出局，美国甲骨文公司得标。但据中国官媒中新社的微博报道称，不出售给微软的消息是比较准确的，同时字节跳动也不会将 TikTok 美国分公司出售给甲骨文。

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目前已知信息显示，甲骨文或将不会“买断”TikTok美国业务，双方将成为技术合伙人，由甲骨文负责处理TikTok的美国用户数据。

特朗普针对Tiktok的行政令时限也即将到来，各方也加紧了运作。根据特朗普的行政令规定，TikTok须在9月20日之前就出售其美国业务达成协议，否则将面临在美国遭到封禁的风险。上周日事态迅速发展。美国微软突然发表声明称，字节跳动已经表示，不会把TikTok美国业务卖给微软。而微软此前被看好最有财力收购TikTok美国业务的美国科技公司。也是最有能力解决引发特朗普行政令的所谓国家安全担忧的公司。这份声明让唯一公开的竞购者只剩下甲骨文公司。

知情消息人士对路透表示，中国字节跳动周日放弃出售TikTok美国业务，而是寻求与甲骨文合作。该公司希望此举能在安抚中国政府的同时避开美国的禁令。

中国环球电视网(CGTN)周一援引消息人士说法，称字节跳动不会将TikTok美国业务出售给甲骨文或微软，也不会将TikTok源代码交给任何一个美国买家。

中国政府上月底针对像是TikTok所用到的人工智慧技术发布新的出口限制，一度让TikTok出售在美业务的谈判平添变数。攸关短影音供给用户的演算法被视为TikTok的独门秘技，在中国改变政策前，原先都认为演算法也在出售谈判的范围内。目前，甲骨文还没有发表过将如何处理TikTok深层技术的声明。

路透社引述消息人士解读，北京母公司字节跳动放弃整个售出TikTok在美业务的形式，改采与甲骨文公司合伙的方式。消息人士补充称，甲骨文将是字节跳动的技术合伙人，将负责处理TikTok的美国用户数据。但字节跳动这笔交易将需要获得中美两国政府的批准。尚不清楚特朗普是否会批准这一交易提案。

字节跳动和甲骨文暂未回覆置评要求。白宫也未予置评。

«华尔街日报»引述知情人士做出同样的报道称，TikTok将宣布甲骨文公司为他们在美的“信任技术伙伴”，这笔交易不会是“卖断式出售”。

纽约时报报道分析，即便是甲骨文试图达成协议，目前还不清楚北京是否会给这一进程制造新的障碍。此外，该报道暗示，选举年政治自一开始就笼罩着TikTok的相关谈判。因为与其他科技公司不同，甲骨文与特朗普政府培养了密切的关系。上个月，特朗普表示他将支持甲骨文收购TikTok。他称甲骨文为一家“很好的公司”，并且表示这家主营企业软件的企业可以成功运营TikTok。报道称，甲骨文创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)今年为特朗普主持了一个筹集资金的活动。此外，该公司首席执行官萨夫拉·卡茨(Safra Catz)在总统的过渡团队中任职，常常造访白宫。