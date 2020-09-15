世贸裁定美对中加税违反规则 美指世贸制止北京恶行举措不力

世界贸易组织周二裁决美国向中国课征总值2500亿美元高额关税违反世贸规则，与世贸组织多项条款不兼容。美方则批驳世贸组织举措无力，不能制止中方的不正当商业行为。

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美国贸易代表莱特希泽就世贸裁决表示，世贸组织的决定完全不适应制止中国不正当的商业贸易行为。莱特希泽称，尽管世贸组织的专家组未能对美国提出的中国盗窃知识产权的证据提出任何异议，仍然做出这样的决定，凸显该组织在阻止中方技术盗窃、强制性技术转让等有害行为上，“完全举措无力”。

莱特希泽表示强调，这一裁决对美中达成的第一阶段贸易协议不具有任何效果。他同时表示，针对不正当的商业行为，美国有权捍卫自身的利益。

他警告说，特朗普政府不会允许中国利用世贸组织来盘剥美国劳工、美国企业、美国农民和美国养殖户。

世贸组织一个特别专家小组周二就中方诉美关税措施做出相关裁定后，中国商务部对世贸裁决表示赞赏，并希望美国完全遵守世贸组织专家小组做出的仲裁，与中方“相向而行”，共同维护多边贸易体制。

美方对中方施加惩罚性关税，标志着中美贸易战全面展开，也是特朗普政府对华政策的一个突出特征。特朗普一直指责中国采取不正当贸易行为，盗窃知识产权，强迫美企技术性转让，并且使用技术扩大中国在世界一些地区的影响力，同时用高科技监视和强化对新疆维吾尔人的控制。

根据世贸组织规定，美中双方可以就世贸专家小组的裁决向世贸上诉机构提出上诉，但是世贸组织这一位于日内瓦的上诉机构由于美国反对新法官遴选程序，已从去年12月11日起停止运转。

华盛顿认为美国一直没有被世贸组织公正对待，提出对该组织采取重大改革。美国指责上诉机构越权、审理费用过高、审理时间过长，因此，世贸组织的上诉机构12月起处于停摆状态。

在等待期间，中国与其他一些国家，包括欧盟，成立了一个临时上诉法庭以解决商业争讼，但美国拒绝加入。

世贸组织鼓励美中共同努力，达致一个互相满意的解决办法。但该组织并未对中方针对美方采取的反制措施表态，理由是“美国政府并未提出申诉”。