中国兰州生物药厂泄露布鲁氏菌 数千人感染 隐瞒至今

几乎与新冠疫情武汉爆发同时，中国兰州一家药厂去年底发生布鲁氏菌泄露事件，目前已确认感染超过3000多人。诡秘的是，当局在九个月前通报发生感染事件感染200多人后，压住消息，再也没有公布任何数据。人们刚刚知道，感染一直在继续，已复查确认3000多人。“他们中有相当大一部分仍被病痛折磨”。

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去年12月26日，中国甘肃省卫健委通报，2019年7月24至8月20日，兰州生物药厂在“兽用布氏杆菌生产过程中使用过期消毒剂，致使生产发酵罐废气排放灭菌不彻底，携带含菌发酵液的废气形成含菌气溶胶，导致人体吸入或粘膜接触产生抗体阳性。一共203抗体阳性人员及1名出现临床症状的抗体阳性人员。

也就是说，这家药厂发生了持续近一个月的布鲁氏菌泄露，但是，之后就没有了后续消息，直到中国媒体『财新网』9月14日发表长篇报道披露，当地抗体检测后累计发现的感染者已是当初公布的十数倍!财新网披露：“兰州生物药厂泄漏致逾3000居民感染布鲁氏菌，一年过去了，他们中有相当大一部分仍被病痛折磨，却始终无法确认自己有没有得病、该不该治疗，以及未来怎么办？”

报道说，兰州对附近两万市民进行的检测结果显示，初步查出布氏杆菌阳性的感染者大约5000人，甘肃省卫健委复核确认的阳性感染者超过三千人。

在『财新网』披露这一隐瞒迟报重大卫生事故后，兰州卫健委9月15日才急忙宣布，截至9月14日，已复核确认阳性3245人。并称事件发生后，从省委到市委领导，”高度重视“，”第一时间成立领导小组“。官方称对8名责任人进行了党纪和行政处分，未见有人承担法律责任。

引起舆论质疑的是，布氏杆菌为什么会泄露长达将近一个月的时间，当局9月14日的解释令人费解：”此次事件是一次意外的偶发事件，是短时间内出现的一次暴露“。有网友评论：”一个生物药厂用了将近一个月的过期消毒剂叫‘意外偶发’，3245人也没有说到底多少人发病，严重的啥样，不严重的啥样，一年后什么状况，感染的兽研所学生咋就业，整一堆废话，说了跟没说一样。 “

为什么迟至四个月后的12月底才由卫生当局通报泄露事件，而且，当局通报传染人数200多人后，此后就完全没有持续公布后续消息。但是感染在继续，令人感到诡异的 是，当局称在2月底复核确认感染者超过3000人，为什么还在继续隐瞒，一直不向社会公开披露？

据指出，布鲁氏杆菌病，简称布病，是一种人畜共患的慢性传染性疾病，危害较大。在中国该疾病的主要传染源为牛、羊、猪 3 种牲畜，人类因接触到动物组织或食用乳制品而感染。其中以羊型布鲁氏杆菌对人体的传播性最强，致病率最高，危害最为严重。布病主要损害人、畜的生殖系统和关节，对畜牧业的发展以及人类健康产生了较大的危害。治疗若不及时，转为慢性，患者会出现精神不振，全身无力，关节肌肉疼痛，也可能长期处于发烧状态，大都不能再从事劳动工作，严重者会丧失劳动能力，甚至导致残疾，俗称”懒汉病“。

事情披露后，兰州方面15日称，”补偿赔偿工作将于10月份分批次开展，切实维护好群众的健康权益“。有网友批评，“还说高度重视，实质上是高度隐瞒。”“得病，感染，追责，赔偿，都完成了，我们现在才知道。你们太伟大了！ ”

还有家在兰州的网友评论：”家人今年8月去复查以后到现在没有确切消息。19年底到现在多久了？多少人错过最佳治疗期了？现在只是公布一下阳性人数就完事了？道歉有啥用？赔偿有啥用？直到现在跟病情有关的症状、吃什么药、什么影响都得靠自己查。就算热搜上挂一周也没用，最后承担后果的还是患者和家人”。