中国宣布已同意并愿安排欧方代表访问新疆

9月15日星期二，有关欧盟对新疆人权的忧虑，中国外交部发言人汪文斌宣布，已经同意欧盟及成员国驻华使节前去新疆访问，但未对何种条件下前往新疆，做具体说明。

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汪文斌表示，在新疆问题上中国“一直欢迎包括欧方在内的各国朋友到新疆走一走，看一看，去实地了解新疆的真实情况...欧盟及成员国驻华使节提出希望访问新疆，中方已经同意并愿意做出安排，现在球在欧方一边”。他还强调，中国“反对搞有罪推定式的调查”，中国“不接受人权‘教师爷’，反对搞‘双重标准’”，并列举了“一些欧盟成员国种族主义，极端主义，少数族裔问题抬头，反犹太，反穆斯林，反黑人等”“言论与恶性事件频发”。

法新社北京站表示，目前根据众多人权协会和美国的指控，超过一百万人“正在或者曾经”关押在“营地”里，中国官方屡次解释这些是“教育基地”，为了使人们“远离极端主义思想”，并掌握“一门生活技能”，并“不存在强迫劳动”，“人身自由从未受到任何限制，风俗习惯，宗教信仰，语言文字也都依法受到保护”。本次汪文斌还表示，美国本次因涉嫌强迫劳动而宣布禁止从中国相关公司进口棉制品，“是打压新疆企业”“遏制新疆发展进步”。

去年12月，中国已经对土耳其裔德国足球运动员厄齐尔发出“来新疆看一看”的邀请，厄齐尔曾经猛烈谴责北京政府的新疆穆斯林政策。近期，欧盟亦随美国加强了新疆维族人权问题对中国的压力，同时内蒙汉蒙双语教学改革也遭到了多族抗议，给北京的民族政策与对人权的尊重带来严重挑战。

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