中国称全球9种三阶临床试验新冠疫苗中5种来自中国 普通人最早11月可接种

9月14日晚间，中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍在中国央视一档新闻节目当中，对新冠疫情和疫苗的进展做了解释，并透露中国民众最早可以从11月开始接种新冠疫苗。

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武桂珍本人正在武汉参与中国疫苗的生产车间安全评审，她表示，目前全世界一共有9种新冠疫苗进入了第三期临川试验，其中5种来自中国，这当中的1款是中国与别国国际合作研发的疫苗，刚刚投入第三期临床试验。

武桂珍表示，由于即将进入流感高发期，建议有慢性病的患者或者老年人，儿童等群体优先接种流感疫苗。她指出，中国流感疫苗的接种率比较低，往年只有不到2%，而部分西方国家老年人的接种率达到50%。她还解释称，流感疫苗和新冠疫苗并不冲突，刚打了流感疫苗，新冠疫苗问世的话，还能再打新冠疫苗，一点也不冲突。另外避免了流感，就不会因为发烧等等而去发热门诊造成心理压力，对医疗机构的冲击也小，但她强调，流感疫苗和新冠疫苗预防的是完全两种疾病。

武桂珍称，大概11月或12月，普通人就可以接种新冠疫苗，因为根据三期临床结果来看，进展非常顺利。她还透露，今年4月，她作为实验人群也接种了疫苗，这几个月感觉良好，没有任何不适，接种的时候局部也没有出现疼痛。武桂珍指出，目前中国接种新冠疫苗的，主要是一些出国人群，包括外出学习，外出工作，外交人员，都是处于工作考量，他们当中没有出现副作用，也没有一例感染新冠肺炎的。武桂珍表示，希望疫苗的起效时间是1到3年，目前还在继续观察。