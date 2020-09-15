在美国和印度遭遇挫折后 腾讯转战东南亚

中国互联网巨头腾讯周二表示，公司业务在印度和美国遭受挫折后，将在新加坡开设地区总部以加速在东南亚的发展。多家中国公司已经在新加坡建立了自己的业务，并希望能在该地区大约6.5亿越来越热衷网络服务和数码技术的居民人口的市场中大放异彩。

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腾讯在一份声明中表示，集团“正在加强在新加坡的业务，以支持其在东南亚及其他地区不断增长的业务。”

腾讯已经在马来西亚，泰国和印度尼西亚设有办事处，并在新加坡启动了招聘工作人员的活动。

据彭博社采访的消息人士说，自近期中国与其他大国之间发生的地缘政治紧张以来，腾讯加快了在新加坡设立地区总部的计划。

法新社指出，与北京展开商业和政治博弈的美国总统特朗普，威胁要禁止字节跳动的抖音和腾讯的微信在美国的使用。

在印度，为了应对在和中国边境不断升级的武装冲突，新德里禁止了一百种中国智能手机的应用程序，其中包括非常受欢迎的腾讯游戏---绝地求生（PUBG Mobile）。

据彭博社报道，目前已经有几家数码巨头押宝在新加坡，其中包括计划在新加坡投资数十亿美元的字节跳动，而电子商务巨头阿里巴巴也正在商讨投资约30亿美元给优步的对手VTC新加坡平台。

和东南亚地区的其他国家相比新加坡是稳定的避风港，许多跨国公司都已经在此建立了地区总部。专家指出，长期以来与香港竞争的新加坡；也可能从中国加强对金融市场的控制中获益，这一控制令投资者感到恐惧。

新加坡人口华裔占大多数，领导人谨慎地与中美两国建立良好关系。