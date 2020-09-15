拉欧盟东盟抗中 蓬佩奥：世界对中国挑战已觉醒

美国近期积极拉拢欧盟、东盟国家共同对抗中国挑战。美国国务卿蓬佩奥周二表示，他很欣慰近几个月看到各国对中态度的转变，北京隐匿疫情与掠夺性行径让世界觉醒，局势已扭转。

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《中央社》报道，在美中关系急速恶化之际，美国国务卿蓬佩奥自7月底接连访问英国、丹麦、捷克及斯洛维尼亚等欧洲6国，对中国威胁提出警示并积极强化美欧联盟。蓬佩奥近日也承诺在南海、湄公河争议上为东盟国家发声，并增加投资该区域的基础建设。

受华盛顿智库“大西洋理事会”（Atlantic Council）之邀，蓬佩奥周二透过视频方式谈论中国挑战。蓬佩奥表示，长久以来，西方世界对中国霸权野心袖手旁观。如同他7月底在加州尼克松总统图书馆所发表的演说，美国70年代对中政策已不管用，需要重新定位。

在谈到美国如何才能有效抗中，蓬佩奥指出，美国政府首要任务是说服美国人民，让他们意识到中国威胁与挑战，并且清楚阐明中共是如何透过掠夺性行径及在美国国内经济活动，窃取走上千万工作机会。

蓬佩奥说，其次就是利用事实数据，让国际上友人了解到中共的所作所为。他过去2年半担任国务卿时间，走访世界各地并用数据与人们对话。

蓬佩奥表示：“过去6到8个月时间，很欣慰能看到态势的转变。世界已经觉醒，我认为局势已经扭转。”他说，多国认知到中国隐匿疫情及在非洲各地的掠夺性作为，东盟国家也意识到只要美国与他们站在一起，他们其实有能力挺身抵抗中国侵袭。

蓬佩奥强调，世界如何看待中共威胁有了强大转变，美国企业领袖也比过去更清楚意识到，在一党制国家内做生意会面临怎样的“政治风险”。

被问到如果总统特朗普连任成功他有什么计划，蓬佩奥指出，中共所带来的挑战仍存在，特朗普政府希望完成的目标也才达成一半，还有许多工作要做。他说：“我很乐意看看能用什么方式参与相关工作。”